im.B曾耀鋒的144支經典紅酒 士林分署週五拍賣
im.B吸金案主嫌曾耀鋒收藏的144支經典紅酒，台北地檢署囑託法務部行政執行署士林分署拍賣。士林分署訂於這個星期五（16日）上午9時30分在一樓拍賣室加開一場「im Buying紅酒品藏拍賣會」，本次拍賣物不定底價，只有起標價，由應買人到場喊價競標，出價最高且經北檢同意，就有機會把經典紅酒帶回家。相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。
記者潘千詩／台北報導
本次查扣變價的紅酒有二款，其一款為2010年份Chateau Pavie法國帕維堡紅酒39支；另一款為1994、2009-2015及2017等不同年份Opus One美國第一樂章紅酒105支。
「im Buying紅酒品藏拍賣會」特別訂於6月14日星期三下午3時至4時30分在士林分署舉辦紅酒及威士忌鑑賞會，為16日的「im Buying紅酒品藏拍賣會」及第二波「im Buying威士忌珍藏拍賣會」先揭開序幕。
本次首波拍賣之經典紅酒144支分24標分別拍賣，無論是想小酌品嚐或增值收藏紅酒的您不妨也走一趟當天的拍賣會。
士林分署特別提醒，從16日星期五上午9時開放登記，登記截止時間為上午9時30分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，9時30分起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金。