NBA總冠軍賽／金塊和勇士有相同的延續性　Malone：關鍵在於耐心

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作為球隊主控，Murray和Stephen Curry都是當年的第7順位球員，勇士圍繞著後者打造球隊，而金塊則是在Jokic身邊組建了最適合他的隊伍——Draymond Green、Klay Thompson、Michael Porter Jr.、Aaron Gordon這些人陸續加入，或是用選秀、或是用交易，最終他們找到了正確的化學反應。
Malone曾經是那支勇士的助教，在灣區建立球隊的期間做出很大的貢獻，同時他似乎也把在那邊看到的、好的東西帶到丹佛。他認為兩支球隊能走到那一步的關鍵在於：團隊的每個人都必須相信同一條路，並堅持下去。
「 我認為我們非常幸運，這是一趟關於耐心的旅程，完成一段非常出色的草建期去培養這些球員，然後在他們周圍添加合適的人才。」所以關於建立球隊絕不是只選到一、兩名超級球星，更關於如何讓他或他們成長茁壯，並以此為核心打造一支球隊，補上有所欠缺之處。
「Aaron Gordon、KCP、Bruce Brown，不管那些人是誰。關於這一步要怎麼走，每支球隊的做法都不一樣。一些球隊想抵押他們的未來，去得到那名萬無一失的球員、找來一名全明星球員。 但對我們來說，從來不著急。 經營球隊的Kroenke家族，從第一天起就給團隊很大的自由度，而不是去對過程中的顛簸反應過度。」Malone這樣說道。
在邁向成熟期的過程，球隊將會找到他們的文化，「文化不是你要去實現的那些東西，它是你每天都必須為之努力的事情，否則它就會消失。」Malone認為金塊最幸運的就在於擁有Jokic，他非常無私，那是其血液中的基因，而那很自然而然的感染球隊其他成員，「當你球隊中有一人取得了像Nikola這樣的成功，成為隊內最努力、最無私的人，並持續給予球隊信任時，那麼自然其他球員也會跟著他去做。」
如果金塊成功了，Malone相信會有更多球隊——特別是小市場球隊關注他們，並將此視為重建藍圖。關於延續性，這位名帥繼續說道：「它並不適合所有人，但對我們來說卻是最好的成長方式，它讓我們來到了這裡。」
系列賽還沒結束，Malone和球隊沒有忘記，「我必須再次強調，為了成為世界冠軍，我們還有很多事情需要完成。明天晚上將會是有如地獄般的挑戰。」
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