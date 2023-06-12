馬國賢藏婚訊「上節目謊稱單身」！小S氣炸喊告：你良心過得去喔
現年52歲藝人馬國賢，今年無預警宣布和小16歲的圈外女友結婚，正式升格人夫，突如其來的好消息，讓好友們充滿驚喜，卻讓小S（徐熙娣）感到相當不滿，甚至在節目上說要提告馬國賢詐欺，「你良心過得去嗎？」
記者詹鎰睿/綜合報導
馬國賢日前在《小姐不熙娣》中證實婚訊，但小S不滿地指出，馬國賢過去多次在節目上聲稱自己單身，一直想要交女朋友，而且還聊了許多有關單身的故事，讓她信以為真，結果現在才知道原來已經結婚了，狂虧馬國賢：「你自己說你是不是騙通告？」
馬國賢急忙解釋，「妳不知道我們這行有魔咒嗎？」他說，因為過去好幾段戀情被拍到，但最後都分手，「不是我不想承認！」所以他跟老婆都很珍惜這段感情，才一直沒有公開。
怎料，小S完全不買單，直接對馬國賢說，「你良心過得去喔！你講的每句話都是謊言耶！你知道我有多震撼！」最後更要求節目製作單位，「查一下有沒有觸法，這可以告你吧！你欺騙我主持人的真心耶！」也說明自己過去有多希望馬國賢找到真愛，如今卻被欺騙，「我好難過！」
派翠克也說，小S真的為馬國賢做很多事，還想了很多辦法，口中不斷強調「國賢哥人真的不錯！」馬國賢眼看辯不下去，只好當場向小S提出邀約，「我結婚讓妳坐主桌好不好！」小S則回：「我才不要去呢！」讓大家笑到不行。