菲國知名藝人現身移工路跑　慶祝菲律賓建國125年

▲菲律賓藝人熱情開唱。（圖／新北市政府勞工局）
國際中心賴正琳／綜合報導
2023-06-12 13:35:00
新北市政府勞工局在11日與馬尼拉經濟文化辦事處，共同在新北大都會公園「幸福水漾園區」，舉辦「菲律賓125年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動，勞工局長陳瑞嘉及菲律賓駐台代表Silvestre H. Bello III皆到場致詞，隨後互贈禮物象徵兩國關係友好密切。菲律賓知名藝人Luke Mejares及Heaven Peralejo演唱多首抒情歌曲及搖滾歌曲，與台下觀眾深情大合唱，專業精彩的演出，讓現場尖叫聲不斷，將演唱會氣氛炒到最嗨點！
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市的移工人數高達9萬4,166人，其中菲律賓移工朋友有1萬2,876人，另外菲律賓新住民朋友也有1千7百多人。為感謝遠道而來的菲律賓朋友們對新北市的貢獻與付出，除了路跑友誼賽，還安排了菲律賓美食及知名藝人精彩的演出，讓大家身在新北市也能一解鄉愁。也希望藉由今天的活動讓菲律賓移工及新住民朋友，感受到新北市推廣多元文化的努力，也期盼透過這樣的活動，讓市民朋友們親自體驗異國文化的美麗與精彩，傳遞尊重多元、欣賞差異，共同營造更友善的幸福環境。
菲律賓駐台代表Silvestre H. Bello III表示，「我們的菲律賓移工們在台灣的工廠和機構中皆擔任著重要工作，讓他們能在工作中受到公平對待和合理薪資，雇主們也都非常友善照顧在台工作的移工，感謝各位勞工英雄努力工作付出！」
勞動部長官李慧芬表示，當天透過活動能齊聚歡慶，感謝移工朋友們對於台灣經濟發展的付出及貢獻，將持續提升對移工朋友工作權益的保障，一起展現熱情與活力、不分彼此，就是台菲友好的最佳證明，祝福台菲友誼長存。活動中除了有移工法令宣導攤位，幫助移工保護自己的權益，也安排免費視障按摩服務及慈濟人醫會義診，讓大家在放鬆之餘也兼顧自身的健康。今年主辦單位還準備了台北至菲律賓來回機票、手機、腳踏車等豐富的摸彩獎項，讓今天來參與的菲律賓朋友們能夠滿載而歸，帶著健康歡樂的心情，活力滿滿繼續打拚。
▲菲律賓125年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽活動。（圖／新北市政府勞工局）