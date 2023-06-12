女星低調嫁！林依晨護航老公非渣男　吳姍儒婚禮不讓帥尪露臉

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而「零負評女神」林依晨，對感情一向低調，2014年嫁給家族經營潛水用品事業的林于超，除了婚禮上夫妻同框曬恩愛，在社群平台上幾乎沒讓老公露過臉，由於林于超長期在美國工作，和林依晨維持遠距離婚姻，前年夫妻倆喜獲愛女「小小林」，消息保密到滴水不漏，直到生產後才和影迷分享幸福。
由於林依晨注重隱私，經常引起婚變揣測，在微博甚至謠傳她清晨4點起來服侍公婆吃早餐，為了懷孕吃生青蛙，讓女神忍不住動氣，她前年罕見發長文捍衛家人，以「我不卑微，他也不渣」為題寫下長文，親列6點闢謠，澄清另一半沒有偷吃嫩模，「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了」，堅稱自己嫁好門而非豪門，以幽默正能量對抗負面新聞。
而Sandy（吳姍儒）去年閃嫁設計師老公王陽開，對另一半相當保護，婚禮當天堅持不讓老公露臉，綜藝大哥吳宗憲忍不住跳出來爆料，猛誇女婿外貌像韓國歐巴，更讓外界好奇，最後唯美婚紗照曝光，王陽開帥氣長相被形容是佐藤健和許光漢的綜合體，令網友相當羨慕。
今年吳姍儒喜獲麟兒「小初一」，一家三口幸福美滿，王陽開是神隊友，會幫忙照顧小孩，她堅持不讓老公在媒體前曝光，但也有稍微解禁，每逢情人節特殊節日，會在社群平台公開夫妻放閃照，她在IG曬出去年婚禮時的激情擁吻影片，向老公道謝「結婚一週年快樂，謝謝你娶我喔」，浪漫氛圍感動近3萬網友按讚。