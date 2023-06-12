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女星低調嫁！林依晨護航老公非渣男　吳姍儒婚禮不讓帥尪露臉

▲林依晨（右二）自認嫁「好門」而非豪門，和老公林于超（左二）及公婆全家福相當低調。（圖／林依晨微博）
▲林依晨（右二）自認嫁「好門」而非豪門，和老公林于超（左二）及公婆全家福相當低調。（圖／林依晨微博）

記者江芷稜/綜合報導

40歲童顏女星李佳穎喜訊曝光，和相戀1年的羊肉爐老闆男友宣布明年結婚，另一半在福岡塔下跪求婚，過程相當浪漫，而男友楊子力身分遭到起底，不僅是創業老闆，父親還是上櫃公司老闆，李佳穎堪稱低調嫁入豪門。演藝圈女星為了保護隱私，認愛相當低調，如林依晨、吳姍儒對象都很優秀，擔心老公壓力太大，鮮少讓他們露臉。

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▲李佳穎被男友求婚，戴著1克拉鑽戒噴淚。（圖／翻攝李佳穎臉書）
▲李佳穎被男友求婚，戴著1克拉鑽戒噴淚。（圖／翻攝李佳穎臉書）
李佳穎追求者眾，曾爆出離婚又閃婚新聞，遭到她否認，表示這次宣布結婚是人生第一次放閃，要留給生命中重要的人，她手上戴著1.3克拉的鑽戒，臉上滿布感動淚水，笑容依舊藏不住。據《鏡週刊》報導，楊子力家庭財力驚人，父親楊全彬創辦了上櫃公司「西柏科技」，現今市值約30多億元。不過楊子力對科技業沒興趣，決定創業開羊肉爐店，闖出自己的一片天。

而「零負評女神」林依晨，對感情一向低調，2014年嫁給家族經營潛水用品事業的林于超，除了婚禮上夫妻同框曬恩愛，在社群平台上幾乎沒讓老公露過臉，由於林于超長期在美國工作，和林依晨維持遠距離婚姻，前年夫妻倆喜獲愛女「小小林」，消息保密到滴水不漏，直到生產後才和影迷分享幸福。

▲林于超（左圖左）為林依晨（左圖右）新書寫序。（圖／翻攝Janet、黃子佼臉書）
▲林于超（左圖左）為林依晨（左圖右）新書寫序。（圖／翻攝Janet、黃子佼臉書）
由於林依晨注重隱私，經常引起婚變揣測，在微博甚至謠傳她清晨4點起來服侍公婆吃早餐，為了懷孕吃生青蛙，讓女神忍不住動氣，她前年罕見發長文捍衛家人，以「我不卑微，他也不渣」為題寫下長文，親列6點闢謠，澄清另一半沒有偷吃嫩模，「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了」，堅稱自己嫁好門而非豪門，以幽默正能量對抗負面新聞。

而Sandy（吳姍儒）去年閃嫁設計師老公王陽開，對另一半相當保護，婚禮當天堅持不讓老公露臉，綜藝大哥吳宗憲忍不住跳出來爆料，猛誇女婿外貌像韓國歐巴，更讓外界好奇，最後唯美婚紗照曝光，王陽開帥氣長相被形容是佐藤健和許光漢的綜合體，令網友相當羨慕。

▲吳姍儒和老公王陽開一起向粉絲拜年。（圖／翻攝自吳姍儒FB）
▲吳姍儒和老公王陽開一起向粉絲拜年。（圖／翻攝自吳姍儒FB）
▲▼Sandy和王陽開親暱自拍。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲Sandy和王陽開親暱自拍。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
今年吳姍儒喜獲麟兒「小初一」，一家三口幸福美滿，王陽開是神隊友，會幫忙照顧小孩，她堅持不讓老公在媒體前曝光，但也有稍微解禁，每逢情人節特殊節日，會在社群平台公開夫妻放閃照，她在IG曬出去年婚禮時的激情擁吻影片，向老公道謝「結婚一週年快樂，謝謝你娶我喔」，浪漫氛圍感動近3萬網友按讚。

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