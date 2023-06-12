LINE打電話被掛斷！未必是對方搞失蹤 官方：零星用戶接不起來
最近覺得LINE通話卡卡的嗎？像是來電接不起來，要「再打一次」才能順利通話，或是打給好友沒聲音，直接被掛掉後顯示「對方話筒／聽筒發生問題」。日前在PTT上有網友發文：「LINE來電接通後會無聲自動掛斷」，文中提到LINE接通後，卻聽不到對方聲音，接著就會被掛斷，部分網友也反應出現類似狀況。實際詢問LINE台灣官方是否有接到用戶相關反應？官方回覆《NOWnews今日新聞》表示：「有零星用戶反應異常。」
記者周淑萍/綜合報導
最近使用LINE通話如果卡卡、接不起來、沒有聲音，應該不是手機壞掉，或是對方鬧脾氣、搞失蹤，可能是LINE出現異常。有PTT網友發文表示「LINE來電接通後無聲自動掛斷」，文中提到不管在手機上或者在iPad上，都發生接通後聽不到聲音，過10秒後自動掛斷的情形，雖然不是每次都會發生，但遇到就很惱人。原PO也提到，曾經卸載再重新安裝，但也沒有解決問題，懷疑是否跟iPad上同時登入LINE有直接關係。
部分網友也出現過相同狀況，「放心我也出現過」、「接通後2到3秒就自動掛斷了」、「iPhone 14 Pro Max有遇過。」、「接通後麥克風沒辦法用」、「iOS更新到16之後出現（iPhone 13 Pro）」、「iPhone 13 Pro一樣常常遇到…..打給不管哪個機型都有發生過。」、「在鎖定畫面接Line會遇到，現在都要先解鎖再接」。
針對此狀況，LINE 台灣官方回應《NOWnews今日新聞》表示：「目前僅有零星用戶反應異常，建議如果使用情況有感覺到異常，建議填寫LINE問題反應表，有助於我們更了解用戶端遇到的情況。」目前還無法確定是零星個案或是特定版本、機型異常。民眾如果覺得卡卡用起來不順，在官方尚未釋出新版本的狀況下可以先試試以下幾個方式：手機重新開關機、釋出空間、更新LINE作業系統到最新版本、手機作業系統更新到最新版本，透過以上4種方式看看會不會更加順暢。