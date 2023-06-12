台股挑戰「萬七」！台積電帶頭強攻 股價最高來到574元
權值王台積電今（12）日在5月營收回溫等利多因素加持下，率光寶科、鴻海、台達電、華碩、南亞科、大立光等電子權值股攻克「萬七」大關。台積電盤中股價強漲9元至574元，漲幅逼近1.6%，加權指數一度強漲110點，最高來到16999點。
記者鄭妤安／台北報導
美股上週五（9日）收小紅，道瓊工業指數終場上漲43.17點，或0.13%，收在33876.78點。標準普爾500指數上漲4.93點，或0.11%，收在4298.86點。那斯達克指數上漲20.62點，或0.16%，收在13259.14點。費城半導體指數上漲10.654點，或0.30%，收在3524.971點。
台北股市今日在AI浪潮帶動下，持續攻高，加權指數以16899點開出，盤中最高上漲逾百點，來到16999點，挑戰「萬七」大關。晶圓代工龍頭、權值王台積電台積電強漲9元至574元，漲幅逼近1.6%，帶動其他重要電子股走揚，其中，光寶科勁揚8.5%以上，一度攻上漲停板，台達電強漲逾3%，華碩、南亞科、鴻海上漲超過2%。
今日盤面焦點除了電子權值股之外，矽智財族群表現也亮眼，創意、世芯-KY、晶心科大漲約2至5％，智原、力旺也穩居盤上；板卡族群續強，華擎盤中登漲停，技嘉、麗臺則分別上漲3%及1%。