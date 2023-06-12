本土樂團荷爾蒙少年「3成員撕破臉」 官方：巡演和活動無限延期
本土搖滾樂團「荷爾蒙少年」（Hormone Boys）2015年成軍，吉他手兼主唱詹詠安、貝斯手彭浩鈞及鼓手林以特3人組成，豈料，近日傳出成員鬧內鬨、撕破臉，導致工作無法進行，官方在粉專發聲明證實確有此事，透露原定的巡迴演出和未來的工作計畫被迫暫停，讓粉絲相當錯愕。
記者楊穎軒／綜合報導
荷爾蒙少年在親筆聲明中表示：「在荷爾蒙少年長大的過程中，隨著工作越來越繁忙吃重，運作的模式必然需要不斷修正，這一個月以來因為一些爭吵，慢慢變成了對彼此的不理解，但我們都還是願意共同解決，在團隊裡每一個人的同意下，重新決定新的模式後再一起往前走。」
對於已經排定的演唱會及今年原訂的所有計畫，荷爾蒙少年宣布將「無限期延期」，並說明「近期網路上各種流言，也隨著團隊內部的互相理解而顯得不再重要，而剩下想說的、感到痛苦的，那些故事和原因，就都留給以後的作品吧」，強調樂團不會解散，也會繼續創作音樂，並跟粉絲道歉：「想先跟這陣子被紛擾波及、與這幾年一直陪伴我們的朋友們說聲抱歉，對不起讓大家看到這些與作品無關的事情，讓大家擔心了。」
官方表示，巡演的退票事宜下週將於臉書和IG公告，粉絲得知消息後紛紛留言：「路人粉不知道怎麼了，但加油」、「是發生什麼事了嗎」、「為什麼我完全狀況外，最近發生了什麼...」、「有回答到大家的疑惑，但沒有回答到真正問題的核心」、「辛苦了！不管你們發生什麼事，只希望三個人繼續，我很喜歡你們現在的樣子，我都會支持下去」、「加油！會等你們回來的」！