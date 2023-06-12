柯文哲拜會蔣根煌憂被拔樁？侯友宜：大家都是朋友往來很正常
2024選舉步步進逼，民眾黨2024總統參選人柯文哲擬於今（12）日拜會新北市議長蔣根煌。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（12）日受訪被問，是否擔心被柯文哲拔樁？他表示，蔣根煌是他好朋友，大家都是朋友，互相往來很正常。
記者翁子竣／台北報導
中華民國退休警察人員協會總會今上午於台北國軍英雄館，舉辦成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會，侯友宜也親自出席。是否認為這次選舉都能拿到軍警票？侯友宜會前受訪表示，軍警本是同一家，最終還是國家至上、保護人民，是他們一輩子的信念，在座的都是退警好朋友，與並肩作戰的兄弟們，一生信念就是讓中華民國永續，讓台灣這塊土地平安。
侯友宜說，齊聚一起面對現階段所有政府做不好的地方，及他們所看到的問題，大家要團結共同解決，未來讓軍警和退警都能得到尊重，也能用他們最大的力量守護國家，這是今天最重要的目的。侯也提到，他個人身為退警的一份子，這些都是他的兄弟姐妹，會用他們的人生來顧台灣這塊土地。
至於柯文哲今要拜會蔣根煌，是否擔心被拔樁？侯友宜回應，蔣根煌是他多年的好朋友，這次也很鼓勵他站出來為國家做更多事，大家會面對所有挑戰，一起來解決很多人民痛苦問題。侯也說，柯文哲要去拜會，「我覺得大家都是朋友，朋友間互相往來也是很正常的一件事。」
媒體追問，前天與藍營要角吃飯，對方建議要改變佛系打法。侯友宜說，感謝很多好朋友這段時間的關心，希望他怎麼做更好，這些聲音他都會用心聆聽，一定會勇於面對挑戰，「我們一定會贏的。」