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蕭淑慎結婚7年遭夫家反對！靠「真情」打動公婆：我媳婦有夠好

▲蕭淑慎（右）透露，當初和老公梁軒安結婚時遭到夫家強烈反對，如今7年過去了，她最終是靠著「真情」來打動公公婆婆的心。（圖／中天綜合台提供）
▲蕭淑慎（右）透露，當初和老公梁軒安結婚時遭到夫家強烈反對，如今7年過去了，她最終是靠著「真情」來打動公公婆婆的心。（圖／中天綜合台提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

吳宗憲、Sandy主持的節目《小明星大跟班》將於明（13）日晚間10點播出「不懂姐姐來教你！女大男小的戀情沒問題嗎？」其中，與老公結婚7年的蕭淑慎則坦言，其實男方家人非常反對他們結婚，最終是她靠著真情，才逐漸打動公婆的心。

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蕭淑慎與老公梁軒安結婚7年感情依舊甜蜜，她坦言，男方的家人其實很反對婚事，「因為他們是從媒體上認識我，並沒有真的了解我，所以我們要結婚的時候家裡都很震驚。但我用真情跟公婆相處，現在我公公都會到處跟朋友說『不要再誤會我媳婦了，我媳婦有夠好』！」

一聽到在場也有來賓因為家人無法接受姐弟戀而斷絕聯繫，這讓蕭淑慎聽了相當不捨：「我聽到這樣的經歷，心裡真的很酸，家庭對我是很重要的，如果我因為結婚失去家人，我可能也沒辦法接受。」

▲吳宗憲（右）聽完蕭淑慎的結婚觀念後笑說，所以她老公才會堅持要娶她。（圖／中天綜合台提供）
▲吳宗憲（右）聽完蕭淑慎的結婚觀念後笑說，所以她老公才會堅持要娶她。（圖／中天綜合台提供）
蕭淑慎覺得老公梁軒安對她無微不至的照顧，讓她很感動：「我生病的時候他竟然願意在醫院照顧我20幾天，而且他還不讓我爸請看護，他跟我爸說『看護不可能會照顧我老婆』，所以我真的相信日久見人心，不管他再怎麼幼稚，至少他努力的表現給他和我的家人看。」

梁軒安聽完老婆的誇讚後害羞不已，「我很少聽到她講這樣的話。」不過他也希望蕭淑慎的脾氣能再收斂點，「這幾年發現她情緒管理有問題，所以我會告訴她在家要怎樣都可以，但在外面要好好控制情緒，我知道她是演員，但在生活上不需要太有張力，要做好太太的角色。」

而蕭淑慎覺得姐弟戀最大的問題，其實是要面對外界的批評：「要結婚的時候，我有跟他（梁軒安）講會有這樣的狀況出現，但他似乎不是那麼在意，我就覺得他是一個很奇怪的人，因為他聽不到人家對他的批評，即便人家已經直接跟他講了，我就覺得這很酷。」讓主持人吳宗憲笑說：「所以他才會堅持要娶妳啊！」梁軒安則分享自己心境：「當初那些網友的留言，我其實都有看到，也很在意，但我必須要說，我們已經7年了，你們可以祝福我們。」

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