觀光亮點投票競爭激烈 高市觀光局催票加碼暢遊高雄必備套票
支持高雄觀光亮點就差你一票！由交通部觀光局主辦的全台「觀光亮點獎票選活動」，高雄精心挑選推出3處知名景點參賽，分別是「生態類景點暨設施組」的壽山動物園、「文化類景點暨設施組」的蓮池潭龍虎塔及「樂活類景點暨設施組」的高雄燈塔。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局局長高閔琳表示，這次參賽的每個景點都是高雄的人氣打卡點，像是於今年初登上匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面的「蓮池潭龍虎塔」；以及完成新動物園運動改造、於去年底開園的「壽山動物園」，目前已累積超過60萬人次；而「旗津燈塔」不分晝夜的美麗海景，更是外國旅客特別鍾愛的高雄景點。
「觀光亮點獎票選活動」即日起至6月30日在「觀光亮點獎」活動網站上，綁定LINE帳號登入後即可投票支持喜歡的觀光亮點。每投1票即可獲得1次抽獎機會，活動期間每週進行1次抽獎，若沒中獎可累積後續繼續抽獎，投票越多次越有機會抽到旅遊金1萬元、知名大飯店價值5千元住宿券等大獎。
高閔琳表示，高雄特別加碼3組暢遊高雄必備的「高雄好玩卡×TaKao打狗逛逛」套票，給投票支持高雄觀光亮點的網友們；這次全台觀光亮點活動競爭激烈，請大家幫忙投票、催票再拉票，讓高雄景點進入第二階段決賽！