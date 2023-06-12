超強梅雨助水庫解渴？關鍵看「這天」過後 端午前有機會
本週受到「梅雨鋒面、低壓、西南風」3個天氣系統影響，各地的降雨會變得更明顯，對於中南部水庫的水情也有望緩解，尤其曾文水庫、白河水庫、石岡壩水庫等正在「亮紅燈」的情況，相信民眾特別關注，中央氣象局局長鄭明典則提及，目前觀測來看，今日至週四（6月12日至6月15日）的降雨其實不到特別多，重點可放在週五（6月16日）過後，季風槽帶上來的水氣，才是能替中南部水庫帶來較多雨量的關鍵，詳細情況值得觀察。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今在臉書分享，目前大環境「西南季風氣流偏南」，他說明，中南半島雨季時，西南季風可以直接穿越中南半島，季風氣流通過台灣南方海面到菲律賓北部，季風氣流北側因風切產生的低壓帶，台灣南部就是受到低壓帶內對流系統的影響，但未來一星期，氣象局的數值模式並「未顯示季風氣流會明顯北抬，僅南北微幅振盪，然後減弱」。
鄭明典提及，這樣西南季風氣流偏南的情況，意味著台灣本島的降雨沒有想像中這麼多，尤其是在本週上半週，不過值得關注的是，週五過後，整個季風槽會從巴士海峽往北籠罩台灣，屆時更多的水氣會被帶上來，降雨變得更強、更猛，到端午節前，全台各地整天都要小心大雨發生，尤其南部雨勢特別明顯，屆時再來觀察水情變化。
而根據水利署資料顯示，目前目前台中以南的水情仍較不樂觀，雖然上週連日的午後雷陣雨有稍稍補水，但情況其實不明顯。包括石岡壩水庫有效蓄水量15.9%、曾文水庫12%、白河水庫16.8%、阿公店水庫16.3%，都是低於20%亮起紅燈，其它如霧社水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、烏山頭水、南化水庫等，有效蓄水量都落在35%至47%左右，未來10天的降雨極其重要。