前助理下班遇性騷要他道歉　陳其邁：遺憾、自責、道歉

現身幼兒園餵藥案說明記者會　侯友宜：該做的新北市府很早就在做

▲針對幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，侯友宜親上火線首度現身記者會說明，強調該做的新北市府很早就在做了。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）
▲針對幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，侯友宜親上火線首度現身記者會說明，強調該做的新北市府很早就在做了。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市板橋區私立幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，新北市政府連日來針對處理經過及發展召開記者會說明，今（12）日上午新北市長侯友宜首度親上火線、現身記者會說明，並補充說明市府在啟動專責醫院的綠色通道，由小兒科及心理諮商及各醫師關心孩子們的健康，很早就啟動了，不管是副總統賴清德還是行政院長陳建仁所關心孩子的健康，強調在他們還沒關心之前，新北市都已經全部啟動了，對於新北市醫療的關心，其實新北市很早就在做了，請大家安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，經過這幾天跟家長還有孩子們坐下來談，針對孩童安置、就醫診療及法律責任上做溝通，市府也啟動候用校長一對一針與家長還有孩子們針對個別需求，給予專責輔導，讓被安置的孩子很快地擁有受教權，經過說明後也讓家長安心，強調對於孩子們的健康，新北市會全力守護。

侯友宜也說到，整個輔導的SOP流程已經實施了一段時間，為了要滿足家長的需求擴充量能，自5月15日開始受理並報請檢察官偵辦後，輔導員便開始進入輔導，教育局也啟動行政扶助，以團隊力量，由專案輔導員一對一對接；另外很早也就指定土城醫院作為專責醫院，請心理衛生及小兒專科醫師聯合守護孩子健康，也啟動開設綠色通道，另外增加亞東及市立聯合醫院與部立台北醫院作為專責綠色通道。

另外在就學安置上，侯友宜也說到，當時家長報案後就已經啟動就學安置，在檢察官第二次搜索後因為幼兒園被撤銷立案，必須安置每一個就學孩子；針對每個家長的需求不同，立即啟動就學方案，目前全部67位孩子裡除2個還需要教育局協助外，其他42位除5位還還在考慮外，其他都已確認好方向，都已安置好，會讓孩子的受教權受到照顧。

至於法律扶助方面，侯友宜表示，新北市法制局已經與家長對接，針對如果有違法事實，一定嚴格執行，而在刑事跟民事賠償及消費者權益上，也將由法制局來協助權益保障；至於所有的關懷，不論教育局、社會局、衛生局包括消保官，市府都是用聯合小組來面對事情。

侯友宜提到在說明會現場，家長最關心的就是希望檢察官能盡快釐清真相，到底藥物從何而來？這才是家長最關心的，不管是警方還是各局室還是他自己，都是拜託檢方盡快釐清，到底真相是如何？當時也向家長說明，第一時間接到報案後立即跟檢方合作展開調查，強調真相最重要，有真相才能釐清問題在哪裡？

侯友宜在記者會上報告說到，檢方有說明會盡全力釐清案情，在真相調查上要拜託檢方，強調所有的作為，新北市一定是捍衛孩子健康以及讓家長能夠安心，真相出來才能釐清問題之所在，這才是關鍵。

侯友宜最後說到，常說不管外面風風雨雨如何，一定要讓第三方公正的司法單位能在第一時間啟動調查，還原事實，才能了解問題在哪，才能解決；現階段讓孩子安心以及健康守護，新北市會全力以赴。

▲針對幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，侯友宜親上火線首度現身記者會說明，強調該做的新北市府很早就在做了。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）
▲針對幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，侯友宜親上火線首度現身記者會說明，強調該做的新北市府很早就在做了。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）

新北幼兒園餵毒案風波延燒 侯友宜發文：捍衛孩子健康是我們責任

板橋幼兒園教師涉餵學童毒藥案　侯友宜晚間現身家長說明會

板橋幼兒園教師涉餵毒案延燒　新北市府宣布成立專案辦公室

避免再傳幼兒園憾事　新北議員籲幼教單位監視器全納入監管雲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀