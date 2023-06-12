現身幼兒園餵藥案說明記者會　侯友宜：該做的新北市府很早就在做

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侯友宜也說到，整個輔導的SOP流程已經實施了一段時間，為了要滿足家長的需求擴充量能，自5月15日開始受理並報請檢察官偵辦後，輔導員便開始進入輔導，教育局也啟動行政扶助，以團隊力量，由專案輔導員一對一對接；另外很早也就指定土城醫院作為專責醫院，請心理衛生及小兒專科醫師聯合守護孩子健康，也啟動開設綠色通道，另外增加亞東及市立聯合醫院與部立台北醫院作為專責綠色通道。
另外在就學安置上，侯友宜也說到，當時家長報案後就已經啟動就學安置，在檢察官第二次搜索後因為幼兒園被撤銷立案，必須安置每一個就學孩子；針對每個家長的需求不同，立即啟動就學方案，目前全部67位孩子裡除2個還需要教育局協助外，其他42位除5位還還在考慮外，其他都已確認好方向，都已安置好，會讓孩子的受教權受到照顧。
至於法律扶助方面，侯友宜表示，新北市法制局已經與家長對接，針對如果有違法事實，一定嚴格執行，而在刑事跟民事賠償及消費者權益上，也將由法制局來協助權益保障；至於所有的關懷，不論教育局、社會局、衛生局包括消保官，市府都是用聯合小組來面對事情。
侯友宜提到在說明會現場，家長最關心的就是希望檢察官能盡快釐清真相，到底藥物從何而來？這才是家長最關心的，不管是警方還是各局室還是他自己，都是拜託檢方盡快釐清，到底真相是如何？當時也向家長說明，第一時間接到報案後立即跟檢方合作展開調查，強調真相最重要，有真相才能釐清問題在哪裡？
侯友宜在記者會上報告說到，檢方有說明會盡全力釐清案情，在真相調查上要拜託檢方，強調所有的作為，新北市一定是捍衛孩子健康以及讓家長能夠安心，真相出來才能釐清問題之所在，這才是關鍵。
侯友宜最後說到，常說不管外面風風雨雨如何，一定要讓第三方公正的司法單位能在第一時間啟動調查，還原事實，才能了解問題在哪，才能解決；現階段讓孩子安心以及健康守護，新北市會全力以赴。