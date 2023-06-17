與青年有約／賴清德：持續推動18歲公民權　擴大支持學生國際交流

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賴清德指出，根據資料顯示有40%青年人就業曾遇到困難，包括經驗不足、興趣不合等，政府進行校園擴大諮詢計畫，另積極解決學用落差問題，越是數位化的時代，工作會越細緻，並非人工智慧有辦法取代，所以未來要做的事，就是為各個專業領域創造工作機會，要與人工智慧共存，打造多元數位就業市場，人工智慧無法取代知性的工作，未來將會協助解決。
【就學】
賴清德提到，會擴大支持學生國際交流，不管留遊學，鼓勵孩子出國，政府將推出實際的計畫支撐這樣的做法，也歡迎外國的人來進行雙邊交流。
【投資青年就業方案】
賴清德指出，2019年2022年政府已提出過投資青年就業方案，針對首次謀職與畢業後半年內年輕人，給予工作補助或其他誘因協助，過去是結合8個部會，幫助了75萬年輕人，目前提出2.0方案，將整合12部會投入80億元，增加提前就業，如大三、大四就進行建教合作，另鼓勵年輕人創業，對於加速器、育成中心也將擴大投資。
【高房價】
賴清德表示，總統蔡英文上任以來，興建中或已完工社宅已有7.3萬戶，包租代管的部分有6.6萬戶，已經跟上原先預期腳步。而未來要擴大供給，包括中央跟地方的土地、國營事業的土地與私校退場校地公益使用等，未來可以看地點納入擴大社宅範圍，另擴大租金補貼或是健全租屋的市場。
賴清德說，認為應該發展「均衡台灣」，透過國土規劃解決人口、糧食、交通、公共設施等問題問題，國家發展不應該犧牲任何區域和團體，更何況每個縣市都有不同文化與產業，若能支撐地方均衡發展的經濟，年輕人就有機會回到故鄉發展。
【青年從政】
賴清德鼓勵青年從政，民進黨重視年輕人，黨能夠成長茁壯，都是依靠年輕人的力量，為了解決年輕從政問題，民進黨制度開台灣之先保障年輕人參政，民進黨會是青年參政第一品牌，未來會持續推動18歲公民權，也歡迎年輕人參與政治領域，進入政府、國會或是NGO，邀請大家一起成為造浪者，為台灣造浪。
【教育】
賴清德說，教育是在幫每一位年輕人成就夢想，不應該只是工具的功能，台灣經濟產業以科技業比重高，坦言理工畢業較能找到工作也是事實，但教育本能是讓每位年輕人找到興趣也能逐夢，各個系所都非常重要，特別在人工智慧時代，分工會更細緻，人文、社會、藝術與設計領域同樣重要。
【社會住宅】
賴清德表示，中央跟地方要有機制加強合作，如果要地方拿土地出來，或是地方私校退場拿來做社會住宅，都要地方配合，但還有更長遠的目標，就是要「均衡台灣」。