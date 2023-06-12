Xbox Series S碳黑版主機「超帥！」　 容量翻倍變1TB僅加千元

微軟於今（12）日舉行的 Xbox Games Showcase 2023年度發表會，在會中除了展現一系列Xbox平台的遊戲作品包含，強調次世代性能的《Starfield 星空》大作，與日本開發商 Atlus合作帶來《女神異聞錄3 Reload》、《女神異聞錄5 戰略版》等，會中也公布新版本主機 Xbox Series S限定碳黑版（Carbon Black），容量升級到1TB 的大容量，售價為1萬580元，預計9月1日全球開賣，目前台灣官網也已經可以看到相關產品資訊，預計跟著全球同步販售。
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微軟年度Xbox Games Showcase 線上發表的壓軸，由微軟遊戲部門負責人 Phil Spencer宣布推出「Xbox Series S 碳黑特別版」遊戲主機，容量直接從現行的512GB翻倍達1TB，完美解決儲存空間不足的痛點。
這次售價也很佛，而白色版本目前在台灣官網售價為9480元，容量翻倍，加價1100元，Xbox Series S 碳黑版售價為1萬580元，頗具吸引力，發表會上宣布即日起開放預購，9/1 正式上市，台灣官網已經上架此款新機，但尚未開放預購，而白色512版本售價則降價為8280元。