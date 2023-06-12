《電馭叛客2077：自由幻局》9/26上線！玩家見預告片：再信你一次
今（12）日凌晨，「Xbox Showcase」直播發表會中，CD Projekt RED正式宣佈，醞釀許久的《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）首部資料片《自由幻局》將於今年9月26日上線，發表會中也同步釋出最新預告片，男星基努李維也擔任遊戲引言者，雖然由於過去《電馭叛客 2077》遊戲中Bug頻傳，讓許多玩家有些不好的體驗，但看完預告片內容後，不少玩家仍表態「再信你一次」，希望資料片推出後，能一舉成為真正的神作。
記者張志浩/綜合報導
《電馭叛客 2077》本次的DLC資料片《自由幻局》從去年年末就有推出消息，由於並非免費的擴充內容，於是外界格外用較嚴格的眼光看待，新資料片中，玩家主要擔任由Idris Elbaas飾演的秘密特工Solomon Reed，潛入危險的DogTown（狗命鎮）執行高風險任務，目的則是為了拯救新美國總統。
預告片釋出後，玩家們也紛紛針對影片內容討論，由於《電馭叛客 2077》過去曾出現遊戲模組的貼圖材質來不及讀取、遊戲物件破圖，甚至NPC出現開車自撞、穿牆等詭異的BUG，許多玩家決定先採「觀望」態度，不過新預告片確實有讓人眼睛為之一亮的感受，包括劇情設定、畫面精緻度和打鬥場景都有明顯升級，因此仍有許多玩家願意再給一次機會，希望《電馭叛客 2077》能一雪前恥。
《電馭叛客2077》是款第一人稱角色扮演遊戲，從2020年開始決定要發行後，卻因各式一律不但延期，遊戲真正上市後，卻因大量的Bug暫時宣布下架，後來才陸續回歸，不過雖然剛開始惡評如潮，但《電馭叛客2077》獨特的世界觀和科技感仍擄獲不少玩家，甚至推出影集也大受歡迎，如今首部資料片要發布，可說是《電馭叛客2077》尋求救贖，並登上巔峰的重要時刻。