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如排尿問題　泌尿科醫呼籲提早就醫

▲醫師呼籲，如果出現尿不乾淨或是頻尿夜尿等症狀，要提早就醫(圖／顧芳瑜泌尿科診所提供2023.6.12)
▲醫師呼籲，如果出現尿不乾淨或是頻尿夜尿等症狀，要提早就醫(圖／顧芳瑜泌尿科診所提供2023.6.12)

記者柳榮俊/台中報導

68歲男性某大公司副總，因排尿困難、頻尿，導致他每次開會都要一直跑廁所，而且都要上很久才能乾淨。這樣狀況已經多年了，原本都還可以忍耐。而聽有類似症狀的朋友說治療方法不是吃一輩子藥就是要手術。手術後要住院很多天無法上班或是尿失禁甚至勃起功能障礙的副作用，所以多年下來也一直不敢就醫；直到有一次因為跨國會議中，跑太多廁所導致國外客戶不滿最後合作破局，所以才下定決心處理這個問題。

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攝護腺又稱為「前列腺」，根據統計，40歲以上的中年男性容易有攝護腺肥大的問題，在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症，可以說是只要是男人就有可能面臨到的疾病。


顧芳瑜泌尿科診所顧芳瑜院長表示，隨著男性年齡的增長，通常45歲之後，在男性荷爾蒙不斷的刺激下，攝護腺逐漸變成肥大，進而影響排尿，常見的症狀有：排尿困難或是覺得小便無力、站在馬桶前需要花較長的時間才能解尿、排尿滴滴答答、頻尿、半夜容易爬起來上廁所、常常忍不住就想跑廁所、排尿後還感覺還有尿液留在膀胱中、排尿疼痛、血尿等症狀；造成許多熟齡男性的困擾，常常會嚴重影響生活品質。


院長顧芳瑜指出，在門診測量該患者的攝護腺體積大約70克，算是中度攝護腺肥大，藉由膀胱內視鏡更進一步發現攝護腺腫大的狀況已經明顯壓迫尿道，所以才導致排尿不順和頻尿的問題。經過與醫師討論後，病患選擇接受不需要住院的攝護腺水蒸氣消融手術。手術完後即可馬上回家休息，隔天就可以正常上班，公司同事也都沒有人發現他有做手術。手術後一個月排尿就比治療前明顯改善很多，再也沒有頻尿和尿不乾淨的問題了。


顧芳瑜泌尿科診所呼籲民眾，如果出現尿不乾淨或是頻尿夜尿等症狀時，建議要及早就診檢查並接受治療才能盡早恢復正常生活。

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