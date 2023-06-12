如排尿問題　泌尿科醫呼籲提早就醫

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攝護腺又稱為「前列腺」，根據統計，40歲以上的中年男性容易有攝護腺肥大的問題，在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症，可以說是只要是男人就有可能面臨到的疾病。
顧芳瑜泌尿科診所顧芳瑜院長表示，隨著男性年齡的增長，通常45歲之後，在男性荷爾蒙不斷的刺激下，攝護腺逐漸變成肥大，進而影響排尿，常見的症狀有：排尿困難或是覺得小便無力、站在馬桶前需要花較長的時間才能解尿、排尿滴滴答答、頻尿、半夜容易爬起來上廁所、常常忍不住就想跑廁所、排尿後還感覺還有尿液留在膀胱中、排尿疼痛、血尿等症狀；造成許多熟齡男性的困擾，常常會嚴重影響生活品質。
院長顧芳瑜指出，在門診測量該患者的攝護腺體積大約70克，算是中度攝護腺肥大，藉由膀胱內視鏡更進一步發現攝護腺腫大的狀況已經明顯壓迫尿道，所以才導致排尿不順和頻尿的問題。經過與醫師討論後，病患選擇接受不需要住院的攝護腺水蒸氣消融手術。手術完後即可馬上回家休息，隔天就可以正常上班，公司同事也都沒有人發現他有做手術。手術後一個月排尿就比治療前明顯改善很多，再也沒有頻尿和尿不乾淨的問題了。
顧芳瑜泌尿科診所呼籲民眾，如果出現尿不乾淨或是頻尿夜尿等症狀時，建議要及早就診檢查並接受治療才能盡早恢復正常生活。