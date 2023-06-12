雨下對地方！全台水庫吃大補丸　台電：水力發電仍以「用水優先」

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至於各地水情方面，近日「梅雨、低壓帶、西南風」雨彈炸台，王藝峰表示，此次降雨範圍涵蓋整個台灣，因此各地水庫皆有進帳，其中也包括先前旱情較為嚴重的南部地區。自今日下午起，影響最長的一波降雨即將展開，此波梅雨鋒面滯留在台灣上空，雖然雲的結構較為鬆散，但仍可望為台灣各地帶來不錯的降雨量。目前北部、中部水情進入樂觀狀態，也盼這一波梅雨能為南部水情帶來更近一步的改善。
截自今日下午12時，水庫蓄水量最低的曾文水庫已回升至12％，阿公店、白河水庫大約為15%左右，牡丹水庫約在28%位置，南化水庫則上升至4成以上，仁義潭、蘭潭水庫也有超過3成。中北部各水庫水量回升更為明顯，中部水庫大多維持在70%以上。
根據水利署發布的各地水情燈號情形顯示，台中、彰化縣北部地區，以及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水；台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間11時至上午5時減壓供水，每月1000度以上工業大用水戶節水率需為達5%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率也須達10%；其餘地區水情燈號皆為正常。
南部地區近日盼來好久不見的長時間降雨，尤其高雄從昨（11）日夜間起降下豪大雨，直至白天仍然下不停，高雄市長陳其邁今日指出，以近期的雨勢來看，這週水情燈號調整為代表「水情提醒」的綠燈應該是沒有問題，預估本週還會有豪雨特報，西南氣流也在持續擴大。
此外，台電稍早表示，近日降雨挹注中部水庫，目前德基水庫蓄水量回歸七成二、日月潭水庫蓄水量突破九成五以上，台電在這段期間更加謹慎放水，全力配合蓄水，即使發電也以「用水優先」，配合民生及灌溉需求供水並同時發電，且大多是在夜尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，不影響民生供水，用水單位會先決定一天要放多少水，台電才來規劃要怎麼樣發電，發揮水資源最大效益不會浪費。
以大甲溪流域的發電為例，從最上游的德基水庫，放水做第一次發電，然後水就往下流，到了青山壩會再發一次電，整個大甲溪流域，總共有五個發電廠，等於這1滴水會經過5座發電廠會發5次電，最後水流到石岡壩才來調節放水。
台電說明，因應白天太陽光電大幅增加，台電也調整水力發電的調度模式，除了把發電主要時間從白天移到晚上，也因應尖峰期間從日尖峰6小時，縮短為夜尖峰3小時，同樣的電量在更短的時間發完，發電效率因此提高。
台電指出，日月潭的抽蓄水力機組也配合轉型，支援夜尖峰時段用電需求，運轉模式改為二抽二發，藉由蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，等同是把白天的光電給存起來、重複循環使用，1滴水等於可以發N次電。
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