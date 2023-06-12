公民咖啡館邀請新住民同歡　嘉市邀民眾參與

嘉義市政府邀請新住民及新二代一起喝咖啡，共同討論文化差異、就業發展及社交融入等三項議題，以開放式方式討論，期待激盪出多元意見和策略，讓嘉義市新住民的聲音能真實被聽見。即日起至6月28日止，歡迎設籍、實際居住、就學或就業在嘉義市之新住民、新二代及對新住民議題有興趣的市民報名參加，如果表現優良且全勤，將提供參與費給新住民。
國際中心賴正琳／綜合報導
嘉義市政府社會處表示，新住民培力應該跳脫單向的「聽課」學習，而採取更深入的討論與互動，本次培力課程邀請「新二代留聲機」專欄作者同時也是越南新二代的劉千萍、淡江大學全球政治經濟學系助理教授也是印尼新二代的何景榮、鳴個喇叭緬甸街共同創辦人緬甸華僑楊萬利等多位講師的帶領，期望培養學員自由表達意見的自信、勇於提出想法，達成相互交流，激發多元的創意策略；培力課程結束將辦理社區宣導及成果發表，透過成果發表，讓大家更認識新住民，也建立與各界的交流，並做為市府未來新住民政策規劃之參考。
本次公民咖啡館分為高中組、大學組及成人社會組3個組別，依身分別報名各組別，預計每組12人，每組分別為期各2日10小時的培力課程，地點在有事青年實驗室。2日全程參與並有實質議題討論參與及產出的學員，將提供公民審議制度參與費1800元。報名網址如下：
高中組報名連結： bit.ly/41PhVfM
大學組報名連結：bit.ly/3BFxoUV
成人社會組報名連結：bit.ly/3MjZB8N