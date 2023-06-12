親訪新住民風味廚房　林右昌：放寬移民居留限制

行動列車在近期首航來到「英國奶奶」餐廳，主廚英國籍外僑冉庭恩（AMY）女士講著一口流利的中文，熱心地為內政部林右昌部長解說英倫文化，2人一起動手製作英國傳統美食蘇格蘭炸蛋及經典司康。當天部長林右昌將外僑永久居留證交到冉廷恩女士手中，她開心的向大家表示：「在台灣生活真好，氣候宜人，人民友善，尤其是台灣的健保制度及福利完善，我已深深愛上台灣這塊土地，能拿到永久居留證實在太開心了，可以當台灣人真好！」。部長現場特別說明此張外僑永久居留證為永久有效，以後不需每3年前往移民署服務站辦理居留證延期，而且原本永久居留的外籍人士仍要在台居留每年住滿183天，現在修法後，只要最近5年，每年「平均」183天即可，更加便利新住民。
國際中心賴正琳／綜合報導
內政部移民署每年推動的「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務加值方案」，其中《行動列車》跨機關聯合關懷，今年6月12日由內政部部長林右昌啟動首航，首站來到新北市淡水區，並由移民署署長鐘景琨陪同關懷為了愛遠嫁來台14年，並與夫婿打拼開創異國美食事業的英國籍新住民冉庭恩女士。
AMY 19歲那年於英國林肯餐飲學院以第一名優異成績畢業，AMY婚後與先生鄧子翼一開始在台灣路邊擺小餐車，販售奶昔及烤馬鈴薯，秉持「好食物應該更便宜，不該為價格讓人退避三舍」的初衷，101年於淡水開設台灣第一間傳統英式料理「英國奶奶」餐廳，更於109年在台北市信義區開設分店。
林右昌表示，因為新住民初到台灣人生地不熟，要辦理相關的手續，常需要奔波不同單位申請所需的證件，確實會因不熟悉而遇到不便及麻煩，現在有1990 外國人生活專線，可即時獲得政府的服務及了解相關措施，讓整體環境更友善。政府為加強延攬與吸引外籍優秀人才來台，建構友善及便利的移民環境，全力推動入出國及移民法修法作業，立法院已於上個月三讀通過修正條文，放寬外國人居留及永久居留相關限制、簡化外國人申請居留流程、鬆綁外籍專業人才及其配偶、子女居留等規定，以增加留台誘因，營造台灣成為友善國際生活環境，吸引世界各國優秀人才來台工作及生活。