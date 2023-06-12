燒到路垮掉？美國費城油罐車起火　「東北走廊」高架橋塌

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但火燒車事故疑似不慎引燃了附近的天然氣管道，導致上方I-95北向路段完全坍塌，南向車道則是結構受損，不適合開放通行。費城消防局營長鮑莫（Derek Bowmer）表示，南向路段因大火產生的熱氣「受損」。
目前這起事故尚未傳出傷亡，不過賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，至少有一輛轎車困在倒塌橋面下，目前尚不清楚油罐車駕駛是否在車內，當局已經封閉失事路段雙向通行，夏皮洛預期重建工程恐耗時數月。
目前修復道路的時間和成本尚不清楚，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在推特上表示I-95「是載人、載貨的主要幹道，關閉路段將對這個城市和地區造成重大影響」，因此會以最快最安全的速度提供重建I-95所需的任何資源。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登已經聽取關於公路坍塌的相關安全簡報；美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）則將派出一個小組前往費城調查事故原因。
95號州際公路又有美國「東北走廊」之稱，是美國東岸一條相當繁忙的南北向主要道路，其貫穿美國東北部，從北端加拿大邊境的緬因州，一路延伸到最南端的佛羅里達州，沿線共計跨越15州。據賓州交通局長的說法，崩塌路段每天通行的車輛約達16萬。隨著夏季旅遊旺季到來，這場事故可能打亂交通。