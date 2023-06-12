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燒到路垮掉？美國費城油罐車起火　「東北走廊」高架橋塌

▲美國一輛油罐車起火燃燒，導致I-95位於費城東北部的路段坍塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一輛油罐車起火燃燒，導致I-95位於費城東北部的路段坍塌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」（I-95）賓州費城（Philadelphia）一處高架路段，在11日時發生坍塌事故。當時一輛運載易燃貨物的油罐車在通過公路高架路段下方時起火燃燒，隨後公路北上路段就出現坍塌的情況。所幸未造成人員傷亡，但交通也因此中斷，嚴重影響往來通勤車輛，預計要數個月才能恢復。

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綜合外媒報導，這起事件發生在費城東北部的路段，當地時間11日清晨6時，I-95北上高架路段下方發生車禍意外，導致一輛運載易燃貨物的油罐車在出口處起火燃燒。從釋出的影片中可以看到，濃濃的黑煙不斷從橋下竄出，甚至遮蔽了公路前方路段的視線，火勢在一個小時後就被撲滅。

但火燒車事故疑似不慎引燃了附近的天然氣管道，導致上方I-95北向路段完全坍塌，南向車道則是結構受損，不適合開放通行。費城消防局營長鮑莫（Derek Bowmer）表示，南向路段因大火產生的熱氣「受損」。

目前這起事故尚未傳出傷亡，不過賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，至少有一輛轎車困在倒塌橋面下，目前尚不清楚油罐車駕駛是否在車內，當局已經封閉失事路段雙向通行，夏皮洛預期重建工程恐耗時數月。

▲美國「95號州際公路」（I-95）賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／美聯社）
▲▼目前仍在調查I-95高架橋崩塌的原因。（圖／美聯社）
▲目前仍在調查I-95高架橋崩塌的原因。（圖／美聯社／達志影像）
目前修復道路的時間和成本尚不清楚，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在推特上表示I-95「是載人、載貨的主要幹道，關閉路段將對這個城市和地區造成重大影響」，因此會以最快最安全的速度提供重建I-95所需的任何資源。 

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登已經聽取關於公路坍塌的相關安全簡報；美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）則將派出一個小組前往費城調查事故原因。

95號州際公路又有美國「東北走廊」之稱，是美國東岸一條相當繁忙的南北向主要道路，其貫穿美國東北部，從北端加拿大邊境的緬因州，一路延伸到最南端的佛羅里達州，沿線共計跨越15州。據賓州交通局長的說法，崩塌路段每天通行的車輛約達16萬。隨著夏季旅遊旺季到來，這場事故可能打亂交通。


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