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5名兒虐教師續留校園成隱憂　張家銨：理想豐滿現實骨感

▲市議員張家銨指出，台中市有5名兒虐教師續留校園，成為教育現場的隱憂。（圖／張家銨提供，2023.06.12）
▲市議員張家銨指出，台中市有5名兒虐教師續留校園，成為教育現場的隱憂。（圖／張家銨提供，2023.06.12）

記者顏幸如／台中報導

台中市陳姓教師是校園兒虐累犯，成為全國唯一被開罰2次的教師，卻只獲停聘一年的處分。市議員張家銨指出，台中市尚有5名兒虐前科教師在教育場域內，成為校園隱憂，問題出在社會局嚴謹認定後，學校教評會輕輕放下、教育局卻無能為力。她批評教育局理想很豐滿，現實卻很骨感，市府應針對兒虐成案的不適任教師訂出特別辦法，讓他們永遠離開教育第一線。

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台中市大里區某國小陳姓教師去年被入本揭發稱學生是「奴隸」、將孩子分級，甚至強迫餵食、剪髮。陳師13年前曾因虐童遭當時的台中縣社會局開罰，卻在教育局輔導13年後再犯，成為全國唯一因兒虐被開罰2次的教師，今年5月獲「解聘一年」處分。

市議員張家銨今（12）日質詢時說，陳姓教師極可能一年後重新考上教師、回到教育場域，她問教育局做出這樣的處分，「賭注會不會太大？我們要賭她會不會考上嗎？賭哪些倒楣孩子會被她教到？」

教育局長蔣偉民答詢時表示，各校不敢用不適任教師，招聘時也會從網站下載不適任名單。但張家銨批評蔣偉民的理想很豐滿，現實卻很骨感，若一味倚仗學校不敢採用，為何還有5名經社會局認定有兒虐事實的教師，至今仍在台中市繼續執教？這些被暫時解聘的老師可以改名、過了解聘時效再考老師，就可避開現有網站的查核，一切重新再來。

▲台中市長盧秀燕承諾強化把關機制，不讓兒虐教師輕易回到校園。（圖／台中市政府提供，2023.06.12）
▲台中市長盧秀燕承諾強化把關機制，不讓兒虐教師輕易回到校園。（圖／台中市政府提供，2023.06.12）
張家銨說，兒虐教師一再成為教育現場的隱憂，問題癥結點在處分老師的權限在校方教評會，即便是全國唯一兒虐累犯的陳姓教師，在尊重校園自主的大旗下，教育局只能接受校方「解聘一年」的最終決議。蔣偉民答詢時表示，教育局針對該案退回很多次，但最終決議還是得由學校教評會通過。

張家銨批評，社政單位經過縝密程序判定老師兒虐、提高裁罰金額，卻遭教育單位輕放。市府兩個單位不同調，是雙標、縱容還是教育局面對教師兒虐的事實根本無能為力？兒虐教師的工作權受保障，孩子們的安全呢？難道不能針對兒虐成案的不適任教師訂出特別辦法，讓他們無法再任教？

市長盧秀燕表示，她非常認同張家銨的見解，並舉im.B詐騙集團主嫌曾國緯曾改名為例，若改個名就查不出前科，是通報機制出現問題。市府民政局應協助介入稽查制度，就算這些兒虐教師有能耐重新通過教師逇，各校聘任前也該詳細過濾不良紀錄，避免讓這些老師被二度回聘。此外，雖然校園自治應該尊重，教育局也該與教評會溝通，既然教師有二度施虐的事實，卻還是停聘一年，如此的裁罰結果，是否和社會認知有嚴重落差？

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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