網球／Djokovic或將結束史上最佳的討論　他是「黃金時代」的贏家

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在Andy Murray因傷掉隊以來，「三巨頭」之間的競爭迎來了最後幾年的高潮，「費納」在2017年和2018年初重回巔峰，再次以2010年之前的方式統治了網壇。然後，Djokovic在2018下半年擺脫了場外麻煩後追趕了上籃，關於男單GOAT的話題變得十分明朗，一切似乎歸結於誰能拿到更多的大滿貫冠軍。
人們熱衷於討論著這些，不僅僅是對於自己喜歡球員簇擁，更是對這美好、輝煌的網球年代的熱愛，3名風格迴異的現役傳奇，逼迫著彼此變得更好，同時將男子網球帶往一個難以置信的高度。
「我一直將自己與這些人進行比較，這是我職業生涯中最偉大的兩個對手。他們的存在定義我為是什麼樣的一名球員，我之前就已經說過，我所取得的所有成功，都是和他們有關……我得花無數個小時思考如何才能擊敗他們。」Djokovic認為他和偉大的對手們都在書寫各自的歷史，「我們三個人和Andy（Murray）一起成就了黃金時代。」
但塞爾維亞球王的謙虛不會影響網球選出最偉大者，儘管Roger Federer和Rafael Nadal受喜愛的程度，都讓他們更像是眾望所歸的冠軍——而且這兩人都曾經在某個時候觸及這個寶座、甚至在上面坐了許久——但3次全滿貫和23座大滿貫以及無數的男單紀錄，都已經說了現在懸掛在最高處的那個名字屬於誰。
各家權威媒體在這一冠之後，已經準備好將王冠輕輕放在Djokovic的頭上。
路透社說：「他的地位在他獲得第23座大滿貫之後就已經確定了」。
衛報稱這是一場歷史性的勝利，「當年輕球員陳述他們的目標時，他們往往希望能成為有史以來最好的球員。如今在那裡，23座大滿貫冠軍得主正處於最上層的地位」。
紐約時報認為三巨頭的競爭已經結束，「36歲的Djokovic在過去20年中的大部分時間都在追逐他的競爭對手——Roger Federer和Rafael Nadal。這兩位巨人定義了現代網球的時代。現在這場競爭已經結束了，至少目前來看是這樣。」
自從Federer在2003年溫布頓網球公開賽奪冠以來，費納喬3人贏得了79座大滿貫冠軍中的65座，Murray和Stan Wawrinka各有3座——他們也是在2005年後唯二可以染指美網以外的大滿貫的球員——剩下的8人只各拿1座。
黃金時代將要結束，在今年的溫網結束後，這將是整整20年的時間。最終，Djokovic很可以將以勝者的姿態走出球場。