新北幼兒園餵藥案「14人尿檢」皆陰性　2童有易怒、焦慮

人物／罹癌史被掀、又遭強吻　美女議員鍾沛君堅強面對從政路逆境

▲台北市議員鍾沛君公開自己遭朱學恒強吻經過。翻攝鍾沛君臉書
▲台北市議員鍾沛君公開自己遭朱學恒強吻經過。翻攝鍾沛君臉書

記者何哲欣／台北報導

台北市議員鍾沛君上周爆料，遭「宅神」朱學恒強吻，朱事後雖道歉，但近日卻還不避諱與鍾沛君同台，大肆批評政壇性騷案。鍾沛君在與朱學恒同台時，強忍憤怒，讓人不捨。而曾拿鍾沛君罹癌事件來攻擊的牙醫史都華，此時卻來留言蹭熱度，更讓鍾沛君支持者氣憤。不過鍾的好友說，鍾從政後就知道一錠都會遇到這些挫折、逆境，「她很堅強，會一一面對、克服。」

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鍾沛君身材高䠷，接近180公分，加上外型亮眼，大學時就曾與伊林經紀公司簽約擔任模特兒，但她自知個性不適合。她的父親鍾則良曾任台北市民政局長、國民黨台北市黨部主委，她從小耳濡目染希望從政，協助處理公眾事務，於是她大學畢業後，先擔任記者主跑政治新聞，也當過主播，2018年首度參選台北市議員就順利當選。

鍾沛君待人和善，問政也不走強硬的謾罵風，不論是過去在媒體圈或在台北市議會，人緣都相當不錯，前台北市長柯文哲就曾稱讚，鍾沛君過去質詢都有準備不會亂罵，幫她打85分。她今年年初爭取大安區立委黨內初選，也從不批評黨內對手，只是勤跑基層努力爭取選民支持。

不過鍾沛君雖然處事圓融，但面對黨內改革議題，卻又強烈堅持。例如今年3月，國民黨組選策會，名單中卻有飽受爭議的立委傅崐萁與台南市前議長李全教，鍾沛君開第一槍，宣布請辭文傳會副主委一職，還直言傅崐萁已踩到黨主席朱立倫頭上。國民黨最後宣布取消選策會運作，爭議才告落幕。

但隨著鍾沛君知名度增加，在網路上也常莫名變箭靶。今年3月，「盾牌牙醫史書華」臉書粉專被檢舉下架，重新上線後點名鍾沛君，還提到鍾沛君乳癌。鍾沛君則高EQ回應，她病灶是在肺部（肺腺癌），史都華搞錯了。但鍾沛君的母親，就是肺腺癌過世，鍾自己也因遺傳罹癌，史書華卻以此攻擊，讓網友相當憤怒。

這次遭朱學恒噁心強吻，鍾沛君也鮮少告知身邊好友，直到她看到朱學恒仍未反省，持續在螢幕上裝作正義使者批評其他加害人，鍾沛君決定勇敢挺身而出，也希望自己也能成為別人的勇氣。

認識鍾沛君的人說，鍾沛君從政後很希望能幫社會多做點事，因此即使進入政壇後，遭遇到許多風波、挫折，甚至身體也出狀況，但她都選擇勇敢面對，相信接下來她會越來越順遂，也會獲得更多人的支持。

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