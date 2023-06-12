板橋幼兒園餵藥案延燒　新北綠議員要求侯友宜明出席議會專案報告

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新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷表示，議員同仁在昨天晚上家長說明會受到的境遇，更加深了人民要求市長到議會進行專案報告的正當性；強調事件有太多謎團需要釐清，就算最後檢調偵辦的結果出來，也變成信者恆信，呼籲侯能補償的就是到市議會進行專案報告說清楚講明白。
新北市議員、民進黨團書記長林秉宥則是說到，譴責侯友宜動用候用校長擔任人牆，這些校長都是在學校服務經過考試資格才能擔任，未來的升遷都掌握在市長跟局長的手中，現在卻變成要跟議員們衝撞有衝突的工作，這些人本該是在教育界服務工作，現在卻要執行與教育無關的工作，成為侯市長的打手，非常不樂見。
新北市議員黃淑君表示，昨天出席的議員以及有簽委託書的王薇君都被擋在門外，對於手上沒有武器與攻擊性物品，只是喊他們訴求，質疑新北市政府究竟在逃避什麼？居然要開閉門會議？遲遲不面對議員監督，還要組成層層人牆，侯友宜究竟害怕什麼，難道他已經變成過街老鼠人人喊打嗎？
新北市議員陳乃瑜表示，新北市是戒嚴了嗎？議員出面關心還要被候用校長手勾手的方式阻擋，他們並不會攻擊市長，只是希望市長誠摯地面對人民監督，誠摯地來到議會進行專案報告，輕嘆如此卑微如此天經地義的訴求，難道侯做不到嗎？
新北市議員李宇翔也說到，社會大眾對於板橋幼兒園餵藥案非常注重，但市府處理得荒腔走板，侯友宜現在還是新北市市長，面對全國矚目的幼兒餵藥惡案，如果不進議會逃避議員監督，請心中只有總統大位的侯友宜立即辭職。
對此，侯友宜首度出席市府後續處理說明記者會上也對此回應，表示面對所有問題他永遠不會逃避，對於議會流程給予高度尊重。
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