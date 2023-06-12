新北幼兒園餵藥案「14人尿檢」皆陰性　2童有易怒、焦慮

板橋幼兒園餵藥案延燒　新北綠議員要求侯友宜明出席議會專案報告

▲針對板橋幼兒園餵藥案延燒多日行程全國矚目案件，新北市議會民進黨團要求侯友宜明日出席議會專案報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）
▲針對板橋幼兒園餵藥案延燒多日行程全國矚目案件，新北市議會民進黨團要求侯友宜明日出席議會專案報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.12）

記者吳嘉億／新北報導

針對連日來議論紛紛的的板橋私立幼兒園疑似餵食兒童禁藥案，新北市議會民進黨團今（12）日召開記者會，譴責新北市長侯友宜處理幼童餵藥案態度消極甩鍋中央，如今事件已演變成全國矚目，對於侯友宜無心市政忙著選舉，民進黨黨團再度要求侯友宜明日到議會與教育局及衛生局局長進行一小時專案報告，向社會大眾說清楚講明白。

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新北市議員、民進黨團總召鄭宇恩表示，侯友宜昨天在雲林快樂包粽子，忙著跑選舉行程拉票，晚上才回新北召開家長說明會，說好的關心與協助，卻是要受害學童家長配合侯友宜的時間，而昨晚說明會黨團的同仁新北市議員張維倩、黃淑君、陳乃瑜等到場聲援，竟遭受人牆推擠，當場還有人員受傷，原以為是意外，事後得知竟是侯友宜動用35位候用校長、公務員以及便衣警察加班支援閉門會議，質問侯友宜到底在怕什麼？要讓那麼多人加班保護他？

新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷表示，議員同仁在昨天晚上家長說明會受到的境遇，更加深了人民要求市長到議會進行專案報告的正當性；強調事件有太多謎團需要釐清，就算最後檢調偵辦的結果出來，也變成信者恆信，呼籲侯能補償的就是到市議會進行專案報告說清楚講明白。

新北市議員、民進黨團書記長林秉宥則是說到，譴責侯友宜動用候用校長擔任人牆，這些校長都是在學校服務經過考試資格才能擔任，未來的升遷都掌握在市長跟局長的手中，現在卻變成要跟議員們衝撞有衝突的工作，這些人本該是在教育界服務工作，現在卻要執行與教育無關的工作，成為侯市長的打手，非常不樂見。

新北市議員黃淑君表示，昨天出席的議員以及有簽委託書的王薇君都被擋在門外，對於手上沒有武器與攻擊性物品，只是喊他們訴求，質疑新北市政府究竟在逃避什麼？居然要開閉門會議？遲遲不面對議員監督，還要組成層層人牆，侯友宜究竟害怕什麼，難道他已經變成過街老鼠人人喊打嗎？

新北市議員陳乃瑜表示，新北市是戒嚴了嗎？議員出面關心還要被候用校長手勾手的方式阻擋，他們並不會攻擊市長，只是希望市長誠摯地面對人民監督，誠摯地來到議會進行專案報告，輕嘆如此卑微如此天經地義的訴求，難道侯做不到嗎？

新北市議員李宇翔也說到，社會大眾對於板橋幼兒園餵藥案非常注重，但市府處理得荒腔走板，侯友宜現在還是新北市市長，面對全國矚目的幼兒餵藥惡案，如果不進議會逃避議員監督，請心中只有總統大位的侯友宜立即辭職。

對此，侯友宜首度出席市府後續處理說明記者會上也對此回應，表示面對所有問題他永遠不會逃避，對於議會流程給予高度尊重。

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