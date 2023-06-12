台灣形象展七月在泰國登場！獲21個泰國公協會支持

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記者會特別設置亮點產品展示區，邀請參展廠商預先曝光亮點產品，包括台達電低壓電動車專用馬達驅動器 BTD 系列、中華電信智慧城市應用解決方案、圓展科技醫療級攝影機、慧誠智醫iMTele遠距醫療方案、督洋生技沙發按摩椅及永朔泰達隨身椅Series 2，吸引媒體及公協會代表爭相體驗及熱烈討論。
泰國台灣形象展以泰國最新發展政策、當地市場需求及消費趨勢做為策展基礎，聚焦5大展覽主軸切入泰國市場，分別為：智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活，並同步於展覽期間辦理商機媒合會、論壇、研討會等商務交流活動，為台灣廠商全方位搭建商機平台，爭取商機。
泰國台灣形象展也將積極運用臉書、Instagram等社群媒體，向泰國民眾介紹新奇有趣的亮點產品，將台灣科技融入日常發文中，增加泰國民眾對台灣產品的好感度與認知度。展覽期間更將邀請人氣網紅開箱直播台灣形象展，從泰國人的角度來開箱台灣產品，不但能增進泰國民眾對台灣產品的接受度，不同文化下所將激盪出的火花更令人期待。除此之外，台灣形象展也將設立「直播間」，提供網紅、媒體、觀展買主及參展商使用，將台灣產品的好，即時傳播到全世界！
台泰貿易關係一向友好，2022年台灣是泰國的第十一大貿易夥伴，2023年上半年更是第一大投資來源國。駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組倪克浩組長表示「泰國台灣形象展將進一步加強雙邊經濟與貿易發展，讓台灣和泰國間的經濟和貿易交流不斷擴大」。泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川亦指出，「台灣和泰國未來的合作潛力十分大，泰國台灣形象展是建立泰國和台灣良好經貿合作關係的重要平台」。泰國台灣形象展將於7月20至22日在泰國曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）舉辦，如同本展的宣傳口號Let’s TIE Together，台泰雙方皆熱烈期盼透過展覽達到更緊密的合作。
台灣形象展是由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦，以台灣整體形象搭配優勢產業，自2017年起前往新南向市場辦理之旗艦型展會，本年度將舉辦4場台灣形象展，分別為泰國台灣形象展（7月20至22日）、馬來西亞台灣形象展（8月24至26日）、印度台灣形象展（10月5至7日）及日本台灣形象展（11月9至11日）。