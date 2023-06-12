李亞鵬斷王菲「再婚世界小姐」！遭控大男人主義爆爭執：僵持不下
中國男星李亞鵬2005年曾和華語歌壇天后王菲結婚，但兩人婚姻僅維持到2013年就以離婚收場，之後李亞鵬和世界小姐「海哈金喜」再婚，夫妻倆育有一女，而李亞鵬棄影從商，卻因投資失利負債4000萬人民幣（約台幣1.7億），面臨龐大負債，海哈金喜提出想要開始做直播帶貨，減輕家庭經濟負擔，沒想到李亞鵬卻不支持，目前雙方僵持不下，讓海哈金喜忍不住嘆：「（李亞鵬）還是有點大男人主義。」
記者賴禹妡/綜合報導
李亞鵬之前和王菲離婚時，就曾透露主因和經濟狀況有關係，他淡出演藝圈後選擇從商，但負債卻越滾越多，李亞鵬再婚海哈金喜後，做起茶葉事業養家糊口，近日海哈金喜拍影片控訴和李亞鵬發生爭執，因為她想做直播帶貨替家庭減輕金錢壓力，但李亞鵬並不支持，「他覺得我只要把家和小孩照顧好就好了」。
海哈金喜認為李亞鵬有大男人主義，李亞鵬則是不希望海哈金喜太辛苦，拋頭露面可能還會遭受網友言論攻擊，但海哈金喜還是希望能為家庭貢獻自己的力量，「我也知道他現在面臨的困難和壓力，作為妻子應該出一分力」，她坦言目前雙方都僵持不下，希望大家能給她一些建議，她沉澱心情後也會再次考慮。