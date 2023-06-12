今日廣場》沈明正／台南的美，不應被選舉惡鬥抹殺

我是廣告 請繼續往下閱讀
我很想問的是，台南到底有甚麼不好？
每天生活在這裡的我，一天天的看到台南在進步，這裡的吃、簡單而幸福，這裡的歷史、久遠而深厚。隨處可見古老寺廟和高掛燈籠的傳統巷弄，雖然每逢假日滿滿的遊客讓我只想待在家裡、不想出門跟著一起人擠人，但也代表了許多許多的生意和契機來到了這裡，也越來越多外國人和來自台灣各地的人，離開原來的地方來這裡生活，大部分我聽到的，都誇台南好。
前一陣子看到新聞說，台南入選全球10大永續旅遊目的地，之前還有個甚麼腳踏車的也得過獎，要知道想要得到全球十大是何其不易的事情啊？想想小時候家中只要有人能考上全校前十名，就是一件多麼光榮的事情，我還看過鄰居家放鞭炮的，結果現在台南得了全世界的前十大，沒看到有誰來誇獎，反而看到有人用些甚麼陰謀論和抹黑，網路上還出現了對這個得獎的負面批評，除了莫名其妙可以形容，我不知道還能說甚麼。
自己得不到獎就可以開始打壓？政治立場不相同就要毀掉？我不知道那些操弄政治手法的人們有沒有想過我們台南人的心情和感受？台南到底哪裡做得不好？還是台南有對不起你們？這些因政治而起的操作，看到好膩。
這裡的特色美食早已是全球知名，米其林指南評鑑城市、美食必比登、許多不一樣的博物館、美術館還有走到哪裡都可以看到的寺廟，我最喜歡的是從河樂廣場一路慢慢騎著U-bike走到大魚的祝福，這裡可以看到老台南人體會最深的這條從臭水溝變成打卡的水岸美景的運河，這種的驕傲才是我們臺南人的心情！
台南的迷人之處在於這座古老的城市擁有豐富的人文底蘊、以及新舊交錯間的獨特魅力，它或許不是國際表演團體來台灣開演唱會的首選，但台南絕對擁有許多從本地到國際努力創造城市品牌，這些豐富的資源未來都將會轉化成台南建城400年下展現出的新面貌，俗話說「子不嫌母醜」，況且這個城市真的很美！這是我們的城市，它正在為它的未來努力綻放光芒，這一切的美好，難道不該為它感到驕傲嗎？最近住在日本的朋友開心的跟我說，他發現家裡附近的超市，開始賣起了早幾年來到台南時我切給他吃的爆甜鳳梨，讓他又想來台灣找我了，這不也是一種台南的美好？
不要再吵了，也不要再亂罵了，你們一直抨擊台南這裡不好哪裡不好並不會讓我支持你們，更不會讓我投票給你們，只會覺得煩而已。誰能說台南的好能說到我的心坎裡，我就一定支持他！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com