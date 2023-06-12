蘋果最強處理器M2 Ultra跑分出爐！速度快20%　這台性價比高

蘋果在日前的WWDC23開發者大會上發表了旗下最新處理器「M2 Ultra」，官方指出會是蘋果歷來功能最強晶片，會讓新款 Mac Studio 和 Mac Pro 成為有史以來最強大的 Mac 桌上型電腦。近日在知名的跑分軟體 Geekbench 已經出現多筆 M2 Ultra 的跑分數字，正如官方所說，跑分比上一代快20％，如果想省荷包，但又想要擁有最強晶片，22萬的Mac Pro下不了手，降階買13萬Mac Studio也是個選擇。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘋果在WWDC23發表最新處理器M2 Ultra，根據官方指出運用第二代 5 奈米製程技術打造，CPU比 M1 Ultra快 20%、GPU速度提升高達 30%，速度提升高達 40% 的神經網路引擎。近日在Geekbench出現了跑分數字，單核最高拿到 2835 分，多核心達到 21742 分，對比上一代的M1 Ultra快了不少。▲近日在Geekbench出現了跑分數，單核最高拿到 2835 分，多核心達到 21742 分。（圖／翻攝Geekbench）配置M2 Ultra晶片有Mac Studio 和 Mac Pro兩款主機可選擇， Mac Pro 價格為 6,999 美金，台灣售價為22萬9900元，下不了手的話，可以選擇同樣處理器，連接埠較少的Mac Studio就能用12萬9999元入手M2 Ultra的強大效能。10萬元的蘋果Vision Pro實機體驗 YTR Tim哥：震撼到說不出話實用技／蘋果iPhone內建編輯功能夠用了！ 修出大長腿、電影大片蘋果地圖有機會超車Google了嗎？ iOS 17預期加入「離線地圖」Joeman朝聖蘋果總部！合照「5位神秘嘉賓」粉絲震撼：真的大咖