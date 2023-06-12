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王美花證實水情好轉！台中、台南、高雄地區調整燈號

▲經濟部長王美花今（12）日稍早以拍攝影片的方式，宣布台中、台南、高雄地區調整水情燈號。（圖／經濟部提供）
▲經濟部長王美花今（12）日稍早以拍攝影片的方式，宣布台中、台南、高雄地區調整水情燈號。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部長王美花今（12）日稍早以拍攝影片的方式宣布，即日起台中地區水情燈號將調整為「水情正常」；台南地區調整為「減壓供水」黃燈；嘉義則因考量嘉南灌區二期稻作灌溉用水需求，尚需持續節水，故維持黃燈不變；高雄地區則調整為「水情提醒」綠燈。

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王美花今日表示，如今全世界街面賃極端氣候的重大挑戰，據聯合國報告指出，現在連續不降雨的天數，與上個世紀末相比，增加12%，單日暴雨強度則是增加41%，今年初法國、西班牙、義大利等地皆傳旱情，巴西卻因破紀錄暴雨造成當地洪水氾濫，回頭看台灣，「三年當中、兩度抗旱」。不過，因「前瞻基礎建設」的佈建，讓桃竹幹管提前通水，同時，南部增加再生水、伏流水、抗旱井以及海淡機組，才得以在水情緊張之際，穩住供水。

她強調，旱災最困難時期已過，多虧中央與地方的合作，提前完成抗旱工程，即使水庫集水區並未有非常顯著的降雨量，但從中部水庫蓄水率以及高屏溪流量來看，抗旱已經發揮效果，故從今日起，台中地區水情燈號，由減壓供水黃燈，調整為「水情正常」，台南地區水情燈號由減量供水橙燈，調整為「減壓供水」黃燈，嘉義則因考量嘉南灌區二期稻作灌溉用水需求，尚需持續節水，故維持黃燈不變；高雄地區水情燈號則由減量供水橙燈，調整為「水情提醒」綠燈。

王美花也同時宣布，「旱災災害中央應變中心」也從今日起撤除開設，轉為經濟部層級的應變小組，持續觀測水情。


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