58歲楊繡惠PO超音波照　鬆口孩子的爸身分

修杰楷遠距離婚姻靠「信任」維繫　看賈靜雯牽手吳京：沒什麼

▲修杰楷（左一）淡定看賈靜雯和吳京牽手，給予彼此信任感。（圖／記者羅凌筠攝）
▲修杰楷（左一）淡定看賈靜雯和吳京牽手，給予彼此信任感。（圖／記者羅凌筠攝）

記者羅凌筠/台北報導

修杰楷、蔡燦得、是元介、謝瓊煖今（12）日出席《華燈初上未來版VR》上架記者會，劇情穿越600年後的條通，4位演員想像600年後身邊會保留什麼東西？蔡燦得想保留貓，跟修杰楷開玩笑說：「你不應該是保留太太嗎？」他滿滿求生欲，笑說600年太短，聊到近日賈靜雯在上海電影節和吳京牽手敘舊，修杰楷態度坦然：「就是很久沒見，遇到了打招呼、聊天，也沒什麼，肯定信任的。」

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近日演藝圈性騷擾指控連環爆，蔡燦得透露以前拍戲也會遇到身邊人開黃腔，小時候只會傻笑，當時也沒有社群網路的管道幫自己發聲，只能回家越想越生氣，「雖然是小小的事情，但是永遠不會忘記。」謝瓊煖上學曾經遇過遛鳥俠，貼在她的身後吐出喘息聲，的確當時會整個人愣住，要是換到現在遇到類似狀況，謝瓊煖霸氣說：「我會大聲喝斥或賞他2巴掌。」

是元介身處在穩定戀情，透露自己和某一任圈外前女友復合，形容另一半是「不錯的對象」，2人多年來分分合合又在一起，已經數不清交往幾年了，他坦言：「目前很幸福，不排斥閃婚。」好友王家梁的孩子即將出生，這期間不時向是元介分享超音波照，是元介笑說：「好像我的孩子一樣。」他也透露想成家的念頭，希望有天和王家梁2家人一起，帶孩子聚餐或出國玩。

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