蘋果iOS 17 Safari 「私密瀏覽」多上一道鎖 不怕羞羞網頁被看到
蘋果將在秋天推送iPhone 最新作業系統iOS 17，於日前的WWDC23上公布了多項矚目新功能，其中在「隱私和安全」功能上也有所進化，像是在瀏覽器的部分，未來升級到iOS 17後，如果使用Safari的「私密瀏覽」開啟網頁，視窗會在未使用時自動多上一道上鎖，不會跟著手機解鎖時同步進入私密瀏覽的網頁，就不用怕羞羞的網站忘記關閉被他人看到囉！
記者周淑萍/綜合報導
蘋果在iOS 17上針對Safari「私密瀏覽」有重大更新，官方指出，Safari 領先其他瀏覽器，率先在Safari 推出無痕的私密瀏覽，今年預計在iOS 17上加入更強大的保護隱私功能。以往即便是私密瀏覽，如果沒有關閉網頁就將手機上鎖，當下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁也會同步解鎖，如果剛好是羞羞的網頁時就會顯得相當尷尬。
未來升級到iOS 17，用戶在Safari使用「私密瀏覽」開啟網頁時，即便網頁沒有關閉，當自動上鎖後，於下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁會多加上一道鎖，需要再用Face ID或是密碼解鎖才能再次進入私密瀏覽，不用擔心別人點開私密瀏覽的網頁，對瀏覽網頁更有隱私感。只要手機可以升級到iOS 17，平板為iPadOS 17，電腦則需要更新到macOS Sonoma就能替Safari 私密瀏覽多加一道保護。