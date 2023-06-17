與青年有約／黃健庭嘆太陽花學運反服貿　柯志恩嗆共機「滾回去」

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黃健庭表示，台灣工時為全世界排名第四高，但取得待遇卻不理想。他分析，低薪是結構性問題，造成原因包括：一、投資動能不足、二、中小企業及服務業待升級、三、學用落差。
黃健庭說，服務業佔就業人口六成，但偏偏服務業是低薪狀況嚴重地方；他提到，兩岸服務貿易協議被太陽花學運擋下，若當時能順利能將大陸市場納入台灣服務業發展，他直呼「錯過了一個契機。」
【高教】
黃健庭指出，台灣有供需失衡、學用落差問題，公教資源應分配給所有學校，並調整課程內容，符合世界潮流與市場需求，重建技職教育體系；技職幾乎沒有專科學校，皆改為技術學院、技術大學與普通大學，致技術人才會越來越難找。黃健庭強調，學校開的課程，應是幫青年裝備好迎接未來挑戰。
【兩岸】
柯志恩表示，國民黨的政策是親美、友日、和中，但「中」並非共產黨，國民黨也追求自由民主，捍衛主權，他說，像共機繞台、文攻武嚇等，國民黨一定是跟大家站在一起，他更嗆，「在我面前繞飛機（共機擾台），對不起請你滾回去」。他說，盼在與中國大陸的聯繫上，透過Defense（國防）和Dialogue（對話）進行更多溝通，包括學術、民間與觀光交流上，能做到比現在更進一步。