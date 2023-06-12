NBA總冠軍賽／金塊主控Murray用李小龍激勵自己　從武術獲得啟發

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「每個人都在說，不想錯過機會；或者當你錯過機會時，你會想『該死，這對我來說是個好機會』。我也不想錯過現在這個機會。」Murray表示，就如那句話所說的，光是意識到機會來臨還不夠，必須激勵自己去達成目標。
學習武術是Murray的父親Roger Murray對他教育的重要一環，Malone透露道，「武術、冥想、沉思。這讓Jamal能夠達到現在這個階段的水準，讓他能夠從錯過兩個賽季的傷病中恢復過來。」
「Jamal相信它、實踐它。這讓他可以成長，用這些東西來幫助他的比賽、幫助他的身體、幫助他的思想。無論是什麼讓他處於正確的心態，我都支持，因為我們都看到他在世界最大的舞台上的表現了。」Malone如此說道。
Murray父親的訓練計劃包括伏地挺身、在戶外雪地進行三分球嘗試等等。從7歲開始，他在連續命中30顆罰球前，不能停止練習。根據此前ESPN報導，還有一項訓練會在他的腿上放「滾燙的茶」，以訓練他忍耐疼痛的能力。
這樣的殘酷的訓練方式，甚至讓一些在推特上指責Roger虐待兒童，但後者在2017年接受《丹佛郵報》訪問時對此回應道：「對我來說，這證明了他可以做到這些事情。意念高於物質。」
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