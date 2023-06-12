法網／大逆轉！謝淑薇稱霸紅土、笑納第五座大滿貫金盃

NBA總冠軍賽／金塊主控Murray用李小龍激勵自己　從武術獲得啟發

▲金塊主控Jamal Murray在置物櫃上貼上了李小龍的話激勵自己，希望能夠把握這次的機會，登上NBA之巔。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主控Jamal Murray在置物櫃上貼上了李小龍的話激勵自己，希望能夠把握這次的機會，登上NBA之巔。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

丹佛金塊將在明（12）日進行總冠軍賽第5戰，他們有機會在主場得到隊史首冠。有媒體發現球隊主控Jamal Murray在置物櫃上貼上了李小龍的話激勵自己，希望能夠把握這次的機會，登上NBA之巔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Murray在更衣室的置物櫃上，貼著李小龍的照片以及一句話：「光知道還不夠的，必須學以致用；光有意願不夠，必須有所行動」。從小就會進行一些武術鍛鍊的他，坦言功夫哲學和李小龍對自己有很大的激勵和啟發。

「每個人都在說，不想錯過機會；或者當你錯過機會時，你會想『該死，這對我來說是個好機會』。我也不想錯過現在這個機會。」Murray表示，就如那句話所說的，光是意識到機會來臨還不夠，必須激勵自己去達成目標。

學習武術是Murray的父親Roger Murray對他教育的重要一環，Malone透露道，「武術、冥想、沉思。這讓Jamal能夠達到現在這個階段的水準，讓他能夠從錯過兩個賽季的傷病中恢復過來。」

「Jamal相信它、實踐它。這讓他可以成長，用這些東西來幫助他的比賽、幫助他的身體、幫助他的思想。無論是什麼讓他處於正確的心態，我都支持，因為我們都看到他在世界最大的舞台上的表現了。」Malone如此說道。

Murray父親的訓練計劃包括伏地挺身、在戶外雪地進行三分球嘗試等等。從7歲開始，他在連續命中30顆罰球前，不能停止練習。根據此前ESPN報導，還有一項訓練會在他的腿上放「滾燙的茶」，以訓練他忍耐疼痛的能力。

這樣的殘酷的訓練方式，甚至讓一些在推特上指責Roger虐待兒童，但後者在2017年接受《丹佛郵報》訪問時對此回應道：「對我來說，這證明了他可以做到這些事情。意念高於物質。」

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA總冠軍賽／金塊和勇士有相同的延續性　Malone：關鍵在於耐心

NBA總冠軍賽／金塊G5封王戰必拿下　馬龍教練：我們將和人性對抗

NBA總冠軍賽／金塊已鎖定冠軍？Green：他們知道自己已經得到它了

影音／「嘴砲康納」重拳也擊不倒　熱火主帥誇吉祥物展現球隊韌性

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀