新北幼兒園餵藥案！全教總批官僚傲慢冷漠：沒人應下台負責？

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「本案件的負面效益，亦波及到全國教保人員的工作尊嚴」，全教總認為，造成整起事件暴衝無法收拾，網路上的輿論甚至出現類似「餵藥是否是幼兒園不為人知的祕密」、「全台幼兒定期驗尿驗血」、「全部強制裝設監視器」、「沒愛心當幼教老師就去死」等的激烈言論，此案的單一事件，已然成為社會攻擊教保人員的凶器，讓教保現場大受打擊，毫無尊嚴，直到今日，新北市政府卻還是沒能把事件說清楚，讓這樣的社會輿論繼續戕害教保人員的社會形象。
全教總譴責，新北市府團隊未能有效回應社會期待，進而造成全國其他教保人員的傷害之外，也要向社會公開呼籲，台灣幼托現場的教保人員，絕大部分都是傾盡個人生命在經營幼兒教育，也都是將幼兒視如己出，他們在辛苦的幼托現場，面對任何的危險與衝突時，都是以幼兒為最優先的考量，媒體上的極端案件，並不是幼托現場的真實樣貌。
「面對此類的社會案件，我們同感遺憾」，但對於目前仍持續在現場守護幼兒的教保人員，全教總喊話，抱以最為尊重的態度，感謝他們辛苦的付出，呼籲社會大眾宜冷靜判斷靜待案件真相，停止對幼托現場教育人員臆測性的負面言語。
全教總提到，有新北市議員指出，昨晚有大批候用中小學校長被指派擔任侯友宜市長人牆，「人牆8人」、要在「市長周圍」、男女各4人，協助阻止議員或媒體關切等情事，此舉不僅迴避公共監督，無助於釐清事實，也全然不尊重教育人員，等於是把「候用校長」當成「侯用校長」使喚，非常不可取，全教總理事長侯俊良呼籲新北市政府尊重教育人員，儘快釐清案情，妥善安置幼童，重建家長信任。
綜觀整起案件，全教總質疑「新北市政府官僚的傲慢與冷漠，讓台灣社會這陣子付出極大的社會成本，難道沒有人應該要下台負責嗎？」