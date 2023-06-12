中縣市合併縫合　議員批只做半套

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蕭隆澤表示，台中縣市合併快13年，至今北屯、潭子、西屯、大雅的邊陲地帶都市計畫仍無法整合，「原台中市區這幾年無論區段徵收、公辦、私辦市地重劃都是帶動各區的進步發展繁榮，但銜接原縣區卻零零散散，主要橋樑、道路都無法銜接，他舉例，北屯區的松竹路、昌平東七路、南興路、敦富路、南興北三路等主要道路都無法正常銜接。讓人感覺到城鄉差距太大了。台中市是全台第二大城市，從都市計畫來看卻是讓人感覺是一個很奇怪的城市。
蕭隆澤強調，他任內多次提案或質詢都有提到都市計畫要提早重新整合，但是都得不到市政府正向回應？
蕭隆澤表示，早期北屯捷運特區是在合併前完成的，縣市政府各自為政，各做各的都市計畫，北屯捷運特區就是一個活生生的案例，沒有整合的亂象，縣市合併至今沒辦法整合，實際瞭解一下，北屯捷運特區沒有一條通往潭子區東西向往臺3線、南北向往74號主要的對外聯絡道路，與潭子區交界地帶都是以治洪池與綠地來做區隔，形成不是斷橋就是斷路、自斷退路。造成附近居民生活起居非常不方便，還有一旦發生重大災害，沒有對外聯絡道路，救災的黃金時間一定會出問題？
都發局指出，因應台中捷運綠線北屯捷運機廠的區段徵收已完成開發，市府正辦理潭雅神地區都市計畫通盤檢討，強化整體區域性道路系統串聯，此案配合捷運機廠區段徵收區道路，正透過都市計畫檢討潭子區周邊道路系統，以改善整體聯外交通系統。
都發局說，考量潭子及捷運機廠地區蓬勃發展並因應地方需求規劃地區聯外道路，敦富路（往北銜接福貴路、計畫路寬28M）、南興路（往北銜接復興路、計畫路寬20m）、南興北三路（往西延伸至中山路、計畫路寬25m）往北延伸，已納入「豐潭雅神通盤檢討案」加速道路開闢期程，健全整體區域性道路系統。
建設局表示，為加速北捷特區聯外交通縫合，建設局已逐年編列預算辦理相關計畫道路打通開闢，包含已完成的東西向敦富六街銜接潭子大成街、南興北一路打通至北屯路等；另敦富九街及敦富八街銜接潭子、敦富一街至北屯路計畫道路等，也同步爭取開闢經費中。