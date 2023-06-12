唐綺陽揭性騷擾風暴才剛開始　她曝「燒到這時間」：別以為跑得掉

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此外，唐綺陽表示，如果有人還無法面對也無需著急，先行者已起了華麗的開場，未來這波運動短期內不會停止，「未掃描到的度數，未來還會一區間、一區間陸續揭露，各區間的受害者，等成為度數事主，機緣就到了，自然就會想說、能說，進行揭露，尋求正義與療癒。土星還要待在雙魚至2026年2月，有2年9個月時間，所以不著急」。
唐綺陽始終相信惡有惡報，只是時候到未到，「以為神不知鬼不覺、別人不會聲張的垃圾們，希望你們還能睡得好，因為就算今年沒揭發還有明年，明年沒揭發還有後年...呢！該你們的因果報應，一個個來，別以為能跑得掉」。
貼文吸引破萬人按讚，網友留言：「看了老師寫的這篇突然覺得很安心啊～業力引爆」、「不論是要見義勇為的，或是願意帶著傷出面的，都需要勇氣，很令人心疼」、「雞蛋再密也有縫（台語）」、「我始終相信...迴力鏢...只是早晚而已」、「希望藉這個時刻讓受害的人，心理得以復原，惡人得到懲罰、唾棄」、「謝謝老師為正義挺身而出，希望他們業力爆發，自食惡果」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110