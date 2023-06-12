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唐綺陽揭性騷擾風暴才剛開始　她曝「燒到這時間」：別以為跑得掉

▲唐綺陽坦言近期的性騷擾風暴只是開場。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）
▲唐綺陽坦言近期的性騷擾風暴只是開場。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

近來名人性騷擾案、幼兒園教師餵毒案震驚社會大眾，星座專家唐綺陽昨（11）日在臉書直言，這絕對只是冰山一角，不見光的爛事比你我能想像的還多，「垃圾要清到2026年2月」。

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▲朱學恒經常在YouTube頻道開直播評論時事，如今捲入性騷擾案件，頻道也改名。（圖/YT@朱學恆直播）
▲▼朱學恒（上圖）、吳乃德（下圖）都被揭發是性騷擾加害者。（圖／翻攝自朱學恒直播、中研院官方網站）
▲吳乃德。（圖／翻攝中研院官網）
唐綺陽解析，土星在雙魚停滯，而雙魚擅長隱藏、偽裝，所以不管是加害者還是被害者，本來就未必能看到偽君子的真面目，以及受害者因羞於啟齒而裝作正常卻內心崩潰，且這一波是弱勢者的絕佳機會，「29年一度土星雙魚才剛開始，合併現在的金、火獅子，鼓動著公眾人物、大人物、藝術家、創作者（獅子）先行（不管是加害者還是受害者），讓暗溼中一切，勇敢晾在陽光下，揭發偽君子的真面目，為不敢發聲的更多人，起示範作用，也對新鮮人起提醒作用，與社會改造作用，先行者們的勇氣，值得讚聲！」

此外，唐綺陽表示，如果有人還無法面對也無需著急，先行者已起了華麗的開場，未來這波運動短期內不會停止，「未掃描到的度數，未來還會一區間、一區間陸續揭露，各區間的受害者，等成為度數事主，機緣就到了，自然就會想說、能說，進行揭露，尋求正義與療癒。土星還要待在雙魚至2026年2月，有2年9個月時間，所以不著急」。

▲唐綺陽有「國師」封號。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）
▲唐綺陽有「國師」封號。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）
唐綺陽始終相信惡有惡報，只是時候到未到，「以為神不知鬼不覺、別人不會聲張的垃圾們，希望你們還能睡得好，因為就算今年沒揭發還有明年，明年沒揭發還有後年...呢！該你們的因果報應，一個個來，別以為能跑得掉」。

貼文吸引破萬人按讚，網友留言：「看了老師寫的這篇突然覺得很安心啊～業力引爆」、「不論是要見義勇為的，或是願意帶著傷出面的，都需要勇氣，很令人心疼」、「雞蛋再密也有縫（台語）」、「我始終相信...迴力鏢...只是早晚而已」、「希望藉這個時刻讓受害的人，心理得以復原，惡人得到懲罰、唾棄」、「謝謝老師為正義挺身而出，希望他們業力爆發，自食惡果」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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