《新楓之谷》跟進韓版六轉！禮包連領6個月　新職業、Boss將上線

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韓國NEXON先前宣布《楓之谷》將邁向新紀元，開放六轉轉職！台版《新楓之谷》今日也同步宣告，將於2024寒假版本跟進內容，在六轉推出之前，於2023年7月5日至2024年1月9日開跑「第六顆星預熱活動」，每日任務、挑戰任務可以獲得豐富獎勵，完成每月章節任務，還可以連續領6個月超級大禮包，包含首度推出的燃燒角色也可使用的「經驗值秘藥」、「每週BOSS攻略次數初始化票券」、提升能力的「祕法符文」及「核心寶石」一次送出1200顆。
《新楓之谷》暑假SAVIOR大改版、新職業「卡莉」、新BOSS 6月20日即將上線！
《新楓之谷》暑假「SAVIOR」改版將於6月20日登場，6月19日前於改版網頁完成預先登錄，可獲得成長型「極限成長密藥」*1、紀念型「SAVIOR名牌戒指」*1、「SAVIOR聊天戒指」*1，以及玩家們喜愛的「皇家美髮券」*3、「皇家整形券」*3，讓玩家們換上全新造型，迎接新地區的冒險！此外，官方加碼再送出實體周邊「紀念徽章」，超可愛的沙漠風情「皮卡啾」，隨機抽獎給預先登錄的玩家！
「SAVIOR」改版睽違一年半釋出全新職業「卡莉」、新地區「桃源境」、新BOSS「咖凌」、新主題活動「溫餐廳」。新職業「卡莉」角色設定為出生於沙漠都市的「格蘭蒂斯雷普族」盜賊，擁有特殊武器「環刃」可近距離攻擊敵人，並搭配快速移動的技能，展現高自由度的戰鬥方式，「卡莉」中東沙漠風情的背景設定，呈現神秘與力量的魅力，值得冒險家體驗。
新地區「桃源境」及新BOSS「咖凌」，是一塊被隱藏的仙界淨土，以水墨畫勾勒出春夏秋冬的美好樣貌，卻受到「咖凌」的破壞，冒險家需要團隊合作擊破「檮杌」、「窮奇」、「混沌」，才能挑戰到最終BOSS！新主題活動「溫餐廳」於6月20日至9月5日，週週輪替主廚新菜，帶來各式各樣的小遊戲、領取豐富小獎勵。
慶遊戲迎接大改版，官方將推出兩大台版專屬活動「人氣VTUBER聯名」及「楓狂追肉大冒險」，「人氣VTUBER聯名」於6月20日至7月4日，與「森森鈴蘭」、「瑪格麗特．諾爾絲」、「柴崎楓音」合作，推出系列同款髮型及耳朵，讓粉絲在《新楓之谷》世界體驗V皮，打扮成心目中的VTUBER女神。
「楓狂追肉大冒險」與王品集團旗下人氣燒肉吃到飽品牌「肉次方燒肉放題」合作，該品牌主打現切肋眼牛排、提供50多種肉品及海鮮吃到飽，深受年輕族群喜愛。本次聯名於7月17日至8月31日期間推出限定聯名菜色、聯名虛寶及周邊！活動期間於全台指定門店，內用外帶消費滿1,000元，可獲得合作限定虛寶「虎虎生楓椅子」*1，內用消費滿1,999元，可加碼再抽限定實體周邊。6月17日起開放訂位，敬請把握，搶先卡位。