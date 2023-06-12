Lisa帶動觀光熱潮！泰國古都大城設「拍照打卡點」
韓國大勢女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前在返回家鄉泰國，在Instagram分享自己在古都大城（Ayutthaya）遊玩的照片後，帶動大城的觀光熱潮，吸引大批粉絲來到大城旅行。大城官方抓緊這波Lisa熱潮，在當地古城景區內，沿著Lisa旅遊的足跡設立「拍照打卡點」的指示牌，讓粉絲來到大城時，也能跟隨Lisa的腳步打卡留念。
國際中心楊雅婷／綜合報導
Lisa這次是在BLACKPINK結束於泰國的兩天演出後，在家鄉休息幾天，和家人聚在一塊。除了陪媽媽之外，她也來到古都大城遊玩，並且拍攝多張照片在IG與粉絲分享。照片中，Lisa穿著深具泰國傳統風味的服飾，揹著自己代言的CELINE肩背包，手上戴著BVLGARI的手鐲，兼具傳統與現代的穿著風格，再度掀起搶購熱潮。其中，Lisa穿的藍染筒裙已銷售一空，「最強帶貨女王」的稱號，果然名不虛傳。
此外，大城近日遊客人潮眾多，據聞有不少人都是受到Lisa在IG分享的照片所吸引，跟隨偶像的腳步到此一遊，也讓這個列為世界文化遺產的泰國舊古都，奪取世人眼光。大城官方也抓緊這波Lisa熱潮，在遊客如織的古城區內，設立了Lisa的「拍照打卡點」指示牌，不少網友按讚分享，表示有機會一定要親自去打卡。