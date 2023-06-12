「川咪CP」馮容潔擁吻黃柏峰！同居《生活》遭電燈泡攪局
TVBS、LINE TV喜劇《機智職場生活》日前發布主視覺海報和首支預告，受到粉絲熱愛的「川咪CP」黃柏峰、馮容潔，在劇中進入同居模式，沒想到同居首日，兩人擁吻慶祝，睜眼卻看見滿屋的朋友，甜蜜氛圍瞬間消失，爆笑又有趣的劇情令人期待。
記者羅凌筠/綜合報導
黃柏峰從原本的校園籃球明星劉川楓，晉升為運動行銷公司的總經理，穿上西裝展現出與過去截然不同的穩重和成熟，在戀愛方面卻是愛撒嬌又帶點霸氣的男友，與甜心女友馮容潔將有更多浪漫和令人心跳的互動，兩人關係大躍進，馮容潔忍不住直呼：「真的很期待！」
從前作《機智校園生活》以來，一向以單身形象示人、負責單戀的「小胖」鄭豐毅提到，在拍攝《機智職場生活》過程中最大的收穫，是擁有一群與自己一起成長的朋友。從校園到現實職場，這部劇集不斷引入新的角色高山峰、王碩瀚、紀欣伶加入，他喊話粉絲：「一定要鎖定播出喔。」
《機智職場生活》將於6月19日，每周一、三晚間8點於LINE TV首播，6月20日起，每周二、四晚間9點半在TVBS「劇在一起」YouTube頻道播出，每集時長30分鐘。6月24日起，每周六晚間10點在TVBS 42頻道播出1小時版。