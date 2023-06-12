梅雨鋒面提早南下！南部大雨轟5天 「全台劇烈雨勢」時段出爐
根據前幾日的天氣預報與資訊，受到梅雨鋒面和西南季風的影響，本週台灣將進入多雨的時段，不過中央氣象局表示，今（12）日最新觀察發現，「梅雨滯留鋒」明後兩天（6月13日至6月14日）提早移動在南海至巴士海峽，比原先預期的還要南邊，因此明後天台中以北、宜花地區的雨勢會比今日趨緩，南部地區雨量可能也不會那麼多，不過仍要留意局部大雨或豪雨，「全台有劇烈雨勢」的情況，將延遲到週五至週六（6月16日至6月17日），請民眾繼續留意最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔說明，台灣目前正處於大低壓帶，天氣較不穩定，但原先預估本週會在台灣上空「南北徘徊」的梅雨滯留鋒，已經有提前往南的趨勢，因此明後兩天，台中以北、宜花地區的降雨會比今日再趨緩，不過仍要留意午後對流出現的雷陣雨，南部地區則不定時會有南部地區則不定時會有大雨或豪雨發生。
廖經翔提及，週四（6月15日）開始，梅雨滯留鋒會開始往北抬升，到了週五和週六，梅雨滯留鋒直接停在台灣上空，屆時不只中南部地區有陣雨或雷雨，其它地區都有局部短暫陣雨或雷雨，各地也要小心「短延時強降雨」現象發生。
下週日至下週一（6月18日至6月19日）開始，梅雨滯留鋒持續往北，屆時主要會是西南季風影響台灣天氣，各地天氣仍不穩定，一直到下週三（6月21日），水氣仍然較多，西半部地區有陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。