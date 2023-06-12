陳芳盈控曾遭「C名嘴」性騷！朱凱翔急發聲明：已不記得但我道歉

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陳芳盈回憶，當下真的感受到冒犯，但又不想得罪對方，只能打哈哈的把話題帶過，沒想到隔了一段時間，他又再度問了一樣的問題，雖然非常生氣，但我還是得把我的憤怒和難堪收起來，故作輕鬆的把話題帶開，因為「我告訴我自己，我要選舉，我不能得罪他」，其後的一年多，我還是必須保持和他友善的互動，在Line上像朋友一樣互通訊息，也一起吃了幾次飯。
陳芳盈接著指出，這件事在我的心裡成為了一個陰影，只不過，隨著時間推移，我也漸漸選擇不要想起，直到日前看到他上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒時，忽然一種憤怒，在心頭熊熊的燃燒起來，打破了我的猶豫和遲疑，對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心！」，因此也決定要求C名嘴公開道歉，若今天等不到將會公布名字，文末更強調已接到其他受害人訊息，若大家都同意，會一併幫忙伸張公道。
文章發布後的一個小時內，名嘴朱凱翔隨即透過「不演了新聞台」粉專發布聲明表示，今天稍早，雲林縣議員陳芳盈發文影射，在一個唱歌的場合，我對她說了不禮貌的話，讓她覺得被騷擾，雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知。
朱凱翔指出，我與陳議員當面吃飯喝酒的場合，一次是2022年3月15日，我主持中廣論壇結束，在附近的羊肉爐吃晚餐，席間大約五六人，都是前後期工作夥伴，至今還在新聞或是幕僚工作上服務，當時陳議員途中來寒暄，結束後自行開車離去。
另一次，則是在同年稍早3月10日，一群政媒圈的好友相約KTV聚會晚餐，根據當天開立包廂單顯示，進場時間為19：06，同樣是前後期的工作夥伴，成員也不是兩男兩女，就我印象所及，沒有陳議員所述4個人吃完飯續攤的場合，但確實，如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象，雖不確定是什麼環節，「不過讓陳議員感受如此，我道歉」。
文末朱凱翔強調，過去一年多，我與陳議員幾乎沒有交談，上一次對話，是在今年2月18日，國民黨大安區初選期間，我發文批評羅智強過度操作所謂「子弟兵」，誇大自己世代交替的功勞，陳議員當時透過通訊軟體敲我，說：「哥，真的沒這麼好選啦」，而我則回應她：「別介意，就事論事，我不是針對妳」。對於15個月來，自己未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉，關於這一切，我深刻反省。性平這道考題，戒慎恐懼面對，陳議員若要提出任何司法或是行政申訴，自己都會全力配合。
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