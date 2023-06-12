不能算了！《人選之人》掀台灣#MeToo浪潮　CNN：恐影響總統大選

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自5月下旬以來，台灣已經有十多起關於政治人物的#MeToo案件，這些指控震撼了執政的民進黨，促使高層辭職，總統蔡英文二度道歉並宣布改革。而在野黨國民黨也受到打擊，並發誓要展開調查。
報導指出，隨著台灣與中國之間的緊張關係達到幾十年來最高水平，#MeToo曝光的後果可能會對總統大選增添更多不確定性。
而如今#MeToo風暴正在從台灣政壇蔓延到社會其他角落，包括學術界、體育界和文化界，甚至是流亡在島上的中國異議人士王丹。
報導也引用了劇中的金句「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」指出這是影響最深、掀起受害者共鳴的台詞。
事態的演變讓該劇創作者也大為訝異，他們表示沒有預料到會產生這樣的影響，現在每天都在目睹「巨浪」。該劇共同編劇簡莉穎表示，「最近各行各業都爆出案件，你可以看出為什麼會引起共鳴。這種事情太多了，但卻不能討論或說出來。」
簡莉穎指出，大多數性騷擾受害者都被告知「算了」，尤其是在具有強烈共同目標的組織中，被害人往往被告誡要以「大局」為重，「受害者傾向自我審查，因為他們害怕自己所說的話會破壞更大的目標」、「性騷擾和性侵犯的問題似乎一直受到壓抑，就好像我們一直在為了更大的政治目標而忍氣吞聲，為了大局而犧牲自己。」
澳洲國立大學台灣政治及兩岸關係專家宋文笛的話指出，自從該劇在4月下旬播出後，這部影集為討論性騷擾問題提供了一種通用語言，「他們可以圍繞這個點，集結支持並加強團結。」
以性別與媒體為研究專長的政治大學傳播學院副教授康庭瑜指出，很多性騷擾受害者在看完影集後，覺得「不應該就這麼算了」。除了在社交媒體上發文，有些受害人也透過官方管道提出性騷擾投訴，「我知道有多個案例，他們明確表示受到該劇的啟發。」
報導表示，儘管蔡英文做為台灣第一名女性總統，致力於改善性別平等，特別是在女性參政方面。根據數據指出，台灣議會中女性比例為42％，遠高於亞洲21％的平均水平，也高於北美的37％。而台灣也處於亞洲多元性別平等的最前線，更在2019年，成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。
但專家表示，工作場所的性騷擾仍然很普遍，那些決定尋求正義的人，恐會面臨艱鉅程序，呼籲應進行改革。而對於《人選之人─造浪者》共同編劇彭維昭（厭世姬）而言，台灣的#MeToo時刻還沒完全到來。彭維昭表示，「我認為這只是開始，是第一步」，並認為社會對於性騷受害者的支持缺乏共識。
簡莉穎則認為，#MeToo不應僅限於進步派的圈子或組織，「只有當#MeToo發生在整個社會，包括在更保守的圈子，並且人們仍願意挺身而出時，才會是真正的#MeToo時刻。」
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