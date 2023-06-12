Bethesda《星空》45分鐘完整解析影片　同款控制器、耳機即日開賣

微軟於今（12）日舉行的 2023 年 Xbox Games Showcase 遊戲發表會，會中公布未來登陸 Xbox Series X|S、Windows PC 及 Xbox Game Pass 共 27 款遊戲，其中讓玩家等了又等的超級大作《星空》(Starfield)，確定會在今年 9 月 6 日推出，官方率先釋出45分鐘深度解析影片，同時，推出《星空》限量版 Xbox 無線控制器，售價 2290 元，以及《星空》限量版 Xbox 無線耳機，售價 3699 元，實體產品即日起正式上市。
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由《上古卷軸》、《異塵餘生》製作團隊 Bethesda Game Studios 打造的全新作品《星空》從2018年就公開了簡短預告，吸引大量玩家高度關注，2021年E3電玩展時還信心滿滿會在2022年的11月11日發售，卻再次跳票，可能為了取信玩家，今（12）日除了在會中宣布將於 9 月 6 日登上Game Pass，還同步公布了長達45分鐘的解析影片，由 Bethesda Game Studios 遊戲總監 Todd Howard 和開發團隊親自分享更多遊戲細節和幕後故事，讓玩家得以一窺精彩遊戲。
《星空》以太空主題世界為舞台，為Bethesda Game Studios繼《異塵餘生》後第三個遊戲IP，故事背景設定在 2330 年，人類已跨出太陽系，定居於新的星球，太空旅行已成為人類的日常。玩家將以太空礦工身分加入「群星團」，穿梭於銀河各地尋找稀有文物，同時也必須解開人類歷史上最大的祕密。