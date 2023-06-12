范少勳家有1歲女！心疼餵藥案受害者 郭雪芙不捨「怎麼會這樣」
郭雪芙、范少勳、唐振剛、蔡黃汝、鍾承翰今（12）日出席《因為你如此耀眼》烘焙店造勢記者會，范少勳家有1歲女，透露自己和老婆學嬰兒手語，幫助了解女兒透過四肢表達喝奶、排便等需求，近日新北幼兒園餵藥案轟動，范少勳難過表示：「父母就是有一定的信任、期待，才會把小孩放到幼兒園或托兒所，希望事情早點落幕，讓家人知道發生什麼事。」
記者羅凌筠/台北報導
鍾承翰兒子讀中班，他挑選幼兒園是一間一間跑學校了解，有個校長親自花2個小時跟家長溝通教育理念，就是鍾承翰後來選擇的這間幼兒園，他也心疼說每個孩子都是父母的心肝寶貝，「看到新聞覺得怎麼會這樣，很難過，太過分了。」郭雪芙被問到會不會因此不敢生孩子？她表示：「不會害怕，但看到發生這樣的事，會很難過，雖然不是我的小孩，可是看到的時候，還是覺得怎麼會這樣？」
演員們選在烘焙店造勢，是因為郭雪芙的角色就是甜品師，其實她在該戲開拍前，就與范少勳一起上甜點課，每天接觸甜點也讓郭雪芙無奈笑說，拍這部戲時很愛吃草莓大福，一部戲不知道吃掉幾顆，加上甜點師就是得一直試吃甜點，「堪稱是另種職業傷害。」范少勳從抹鮮奶油到裝飾蛋糕的過程都相當有天分，他回應自己是想像替另一半做蛋糕。
蔡黃汝幫蛋糕點綴玫瑰花瓣、黃色奶油花，再撒上些許金箔點綴，瞬間提升華麗感，呼應自己的富家女角色。唐振剛在這部戲演個媽寶男，和郭雪芙結婚又離婚，他笑說：「自己看劇也覺得很渣，覺得很沒責任感沒擔當。」唐振剛媽媽也氣到轉頭罵他，「你怎麼可以這樣，結婚不就是要在一起嗎？！」意外引發笑點。