節電抑低尖峰負載！台電高雄區營業處舉辦大用戶座談會
台灣電力公司高雄區營業處於12日在該區處禮堂舉辦大用戶座談會，籲請機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，除可減少電費支出，亦對抑低尖峰負載有所助益，以因應夏季用電高峰。
記者黃守作／高雄報導
台電高雄區營業處大用戶座談會，是由該區營業處處長張以諾主持，有該處副處長湯惠蓮、林昶旭、經理林國強及有關人員，以及該轄區大用戶代表與會。
台電高雄區營業處處長張以諾表示，該處為提升高壓大用戶服務品質，每年均舉辦大用戶座談會，其目的是為協助用戶用電自主管理，並瞭解台電的需量競價措施方案，以讓用戶從節電過程中，得到實質的電費折扣，並藉此機會相互交流，建立與大用戶的溝通管道，共創台電與用戶雙贏的局面。
張以諾指出，為進一步協助大用戶掌握用電情況，盤點可行節電潛力，在會中介紹台電公司新增之高壓用戶服務入口網站功能，用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，結合選用需量反應措施，達到更好的成效。
張以諾並指出，台電公司長期推動需量反應負載管理措施，用戶藉由自主用電管理，依本身用電特性、調整生產製程，選用適合的「需量反應負載管理措施」，並從節電過程中獲得電費折扣之實質獎勵，以抑低尖峰負載。