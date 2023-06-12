獨／陳綺貞控帳目不清撕破臉！鍾成虎無奈：精神虐待生不如死

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如今美好神話破滅，據了解，陳綺貞與添翼創越的合約到明年2月，但她目前未透過經紀公司，自行接洽大陸草莓音樂節等數個活動，原本因疫情取消的台北小巨蛋演出遙遙無期，工作人員無奈地說，這幾年疫情因素，公司繼續維持運作沒有裁員，如女巫店的小型演出，現場容納僅100人，酬勞拆分後只有2萬元，連妝髮費用都不夠付，公司等於賠錢做活動，陳綺貞卻要求提高酬勞、版稅，對公司相當不友善。
知情人士透露，陳綺貞財務獨立，自行開立「好小氣工作室」，有專屬的會計人員，與經紀公司確認過金額沒問題才會匯款，沒有帳目不清問題，不僅如此，陳綺貞處處刁難，特意排擠工作人員，不讓公司員工接近她，作風非常強勢，讓經紀公司相當為難。同事認為任由對方予取予求，對陳綺貞已經仁至義盡，下一步端看對方怎麼做，經紀公司只能迎戰。
鍾成虎發文：
有些話，這三年，我一直選擇包容與沈默，但近期因為一些事件，迫於無奈，讓我不得不選擇打破沈默，為我自己，也為了支持我的朋友們，說出我這些年真實的感受與煎熬。
希望各位朋友在看完之後，不要對任何人做人身攻擊，亦不要衍生出不實的指控或連結。
原以為之前平和的結束，卻也能收穫一段昇華並有意義的關係。
但沒想到接連串的事件與行為，打碎了我的願望。週刊事件只是其一，我身為老闆，公私領域都極力保護她。該事件造成公司的業務損失，我們默默吞下。對於這個事件的瞭解，後來更顛覆我的認知。疫情期間，大家也知道這個行業經營不易，不知為何，她反而在這個時候出爾反爾，要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理。把對週刊事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受。我們每個可愛的員工都是活生生的人，日復一日兢兢業業地照顧她，真的不該受到那樣的對待。三年疫情，公司努力維持經營，並修復她的形象，她卻在外恣意中傷這個任她與取予求的公司，並在違約的狀況下私接活動。這段時間我一直保持沈默，對外從不口出惡言，但這些行為只要是人都會覺得很困惑，也讓我心寒且飽受精神折磨。
生命三分之一的精華時光，經營她的名字。
身心俱疲，是我的總結也是心境。十幾年的關係，在週刊事件後，我才驚覺，她已經變了；現在的我，領教到什麼叫過河拆橋。回想起來，青春熱情，我人生中撒過最大的謊，就是曾用盡全力讓世界相信她是纖塵不染、乾淨透明，事情收尾，漂漂亮亮幫她辦完。我記得我製作的每一個音符，曾經沸騰的每個撥弦，但看到她在舞台上的笑容，我充滿恐懼。可能也只有我們看過舞台下真正的她。
於私，基於十多年的感情，希望她停止傷害身邊曾經真正愛她的人們。
於公，對於傷害我公司與員工的所有行為，我們也將捍衛自己的權利。
謝謝許多身邊的同事朋友，陪我度過這幾年她讓我感到精神虐待的生不如死。我不是什麼完人，但我會認真幸福，也重建自己的人生。