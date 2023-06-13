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建立數位轉型韌性！中冠資訊與資訊工業策進會簽備忘錄

▲中冠資訊公司與資訊工業策進會共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)
▲中冠資訊公司與資訊工業策進會共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)

記者黃守作／高雄報導

中冠資訊公司與資訊工業策進會於12日下午，在中鋼集團總部大樓會議廳，舉行資安即服務生態研發合作備忘錄簽署儀式，以提升企業資安防護，建立數位轉型韌性。

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▲在中鋼公司財務部門助理副總經理周鴻泰(中)見證下，由中冠資訊公司董事長吳金龍(右)與資訊工業策進會執行長卓政宏(左)共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)
▲在中鋼公司財務部門助理副總經理周鴻泰(中)見證下，由中冠資訊公司董事長吳金龍(右)與資訊工業策進會執行長卓政宏(左)共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)
中冠資訊公司與資訊工業策進會共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄儀式，是在中鋼公司財務部門助理副總經理周鴻泰見證下，由中冠資訊公司董事長吳金龍與資訊工業策進會執行長卓政宏代表雙方簽署，有中冠資訊公司總經理蔡明諭及公司幹部與會。

▲中冠資訊公司與資訊工業策進會共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄，以提升企業資安防護，建立數位轉型韌性。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)
▲中冠資訊公司與資訊工業策進會共同簽署資安即服務生態研發合作備忘錄，以提升企業資安防護，建立數位轉型韌性。(圖／記者黃守作攝，2023.06.12)
中冠資訊公司董事長吳金龍表示，中鋼集團將數位轉型及低碳轉型列為重點工作，近年來中鋼集團正積極推動智慧製造，積極引進5G、AI、雲端服務等新技術，而在擁抱便捷與新穎的數位服務之同時，強化資安防護，維護產線順利運作，以及保護營業秘密等，都是極為重要的任務

吳金龍說，此次，中冠與資策會合作，將鎖定資訊系統(Information Technology,IT)、運營技術(Operational Technology,OT)，以及通訊技術(Communication Technology,CT)等領域，由中冠提供良好場域經驗與技術架構，再結合資策會所提供的資安智慧聯防協作機制，正可以打造及提供產業界所需的維運環境及服務。

資訊工業策進會執行長卓政宏指出，AI與物聯網技術快速發展，未來將面對更嚴峻的資安挑戰，資策會扮演台灣數位轉型的「引水人」角色，提供業界IT、OT、CT之3T相關的資安技術、情資、檢測及人才培育等厚實能量，共同創建資安智慧聯防協作機制與發展。

卓政宏並指出，目前中冠是資策會在南部地區唯一的3T領域合作夥伴，雙方將加速「資安即服務」研發，並於標準合規管理、新興科技設施檢測、通訊科技設施檢測、漏洞探測、威脅偵防、場域攻防實證、通訊專網管理、安控合規稽核、次世代資安前瞻性、智慧資安，以及人才訓用合一等技術領域合作，為業界打造全方位資安解決方案。

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