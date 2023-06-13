建立數位轉型韌性！中冠資訊與資訊工業策進會簽備忘錄

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中冠資訊公司董事長吳金龍表示，中鋼集團將數位轉型及低碳轉型列為重點工作，近年來中鋼集團正積極推動智慧製造，積極引進5G、AI、雲端服務等新技術，而在擁抱便捷與新穎的數位服務之同時，強化資安防護，維護產線順利運作，以及保護營業秘密等，都是極為重要的任務
吳金龍說，此次，中冠與資策會合作，將鎖定資訊系統(Information Technology,IT)、運營技術(Operational Technology,OT)，以及通訊技術(Communication Technology,CT)等領域，由中冠提供良好場域經驗與技術架構，再結合資策會所提供的資安智慧聯防協作機制，正可以打造及提供產業界所需的維運環境及服務。
資訊工業策進會執行長卓政宏指出，AI與物聯網技術快速發展，未來將面對更嚴峻的資安挑戰，資策會扮演台灣數位轉型的「引水人」角色，提供業界IT、OT、CT之3T相關的資安技術、情資、檢測及人才培育等厚實能量，共同創建資安智慧聯防協作機制與發展。
卓政宏並指出，目前中冠是資策會在南部地區唯一的3T領域合作夥伴，雙方將加速「資安即服務」研發，並於標準合規管理、新興科技設施檢測、通訊科技設施檢測、漏洞探測、威脅偵防、場域攻防實證、通訊專網管理、安控合規稽核、次世代資安前瞻性、智慧資安，以及人才訓用合一等技術領域合作，為業界打造全方位資安解決方案。