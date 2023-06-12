「電音部 3rd LIVE -SOULEVOLUTION-」將於全球線上收看

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2023 年，「電音部」將進化成為全球首款 DAO 型 IP。作為下個願景所發表的全新 IP 形式「區域連鎖」，即是藉由獨立於電音部企劃之外的策畫及相關運用，來一同擴展世界的制度。有別於製作委員會和對外授權，將由各式各樣的合作企業夥伴創造並推出獨自的區域。
「電音部 3rd LIVE -SOUL EVOLUTION-」即將登場！
2023 年 6 月 24 日（六）、25 日（日）即將在日本的立川 Stage Garden 舉辦自 2022 年 3 月以來闊別已久的全新一屆演唱會！此次更是歌舞伎區「真新宿 GR 學園」首度參加！國際線上門票已自 6 月 10 日（六）起在 Stagecrowd 上販售。
電音部 3rd LIVE -SOUL EVOLUTION-
會場：日本‧立川Stage Garden
日期：2023 年 6 月 24 日（六）、6 月 25 日（日）
時間：開放入場17:00 (JST)／18:00 (JST)開演（預定）
表演陣容
真新宿GR學園
吉田凜音（飾大神纏）
SONOTA（飾安倍=石神=摩耶）
wotoha（飾REML）
外神田文藝高中＆神宮前參道學園
蔀祐佳（飾日高零奈）
天音美穗（飾東雲和音）
小坂井祐莉繪（飾櫻乃美美兔）
大森日雅（飾水上雛）
港白金女學院
秋奈（飾黑鐵多麻）
小宮有紗（飾白金煌）
澀谷梓希（飾灰島銀華）
帝音國際學院
健屋花那（飾鳳凰火凜）
克萊爾修女（飾瀨戶海月）
星川莎拉（飾大賀露奇亞）
and more…
※表演陣容與活動內容可能未經預告逕行變更。
售票資訊
線上門票售價：DAY1 5,000日圓
DAY2 5,500日圓
DAY1+DAY2 10,500日圓
※DAY1 與 DAY2 的公演主題、表演曲目有相當大的差異。敬請知悉。