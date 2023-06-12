陳綺貞指控帳目不清、控制欲強！添翼創越回應了

文青歌手陳綺貞與經紀人鍾成虎撕破臉，據《鏡週刊》報導，她認為鍾成虎控制欲太強，雙方無法溝通，加上公司帳目不清，因此想要脫離合作多年的「添翼創越」，在陳綺貞與鍾成虎2019年分手後，不倫戀與疫情交相逼迫，讓這段關係趨於惡化，雙方可能對簿公堂。針對陳綺貞的種種指控，添翼創越公司今（12）日回應了！
記者江芷稜/綜合報導
添翼創越回應：「與綺貞合作這麼多年，一直把綺貞當成女神呵嚄。綺貞的個性比較奔放，也因此公司及同仁們一直容忍她的各種小脾氣。週刊事件後，綺貞變得更易怒，而且不相信人。剛開始我們忍耐，但漸漸的她的易怒變成指名封殺特定員工，針對拿薪水的同事情緒霸凌，製造不滿，時而冷漠，忽而痛斥指責，造成幾位同仁極大的工作壓力身心俱疲時，添翼知道即便對方是當年的那個女神，也不允許同事在職場不受保護。」
添翼創越還表示，「當添翼選擇保護同事而非順著綺貞後，跟綺貞的關係就每況愈下了。包括綺貞有可能涉嫌教唆的一些事，添翼在檢調抽絲剝繭的調查下逐漸接近真相，而那個真相是殘忍且難堪的。契約關係的說明很硬，而且會讓人以為添翼不講人情。添翼深耕音樂這麼多年，知道每一次經紀公司跟藝人間的合約爭議，受傷的都是歌迷。添翼只是想說，我們盡力了，十餘年來我們盡力滿足綺貞每一次獨一無二的要求，但我們失敗了，我們最終帶出一個專注於自己而不考慮團隊合作的女神，而音樂行業，應該是團隊合作的。
謝謝關心這件事的你，
也謝謝這段時間以來無論環境有多暴力陰鬱仍然專注音樂的你。」